James Duckworth si prepara ad affrontare Jannik Sinner nel secondo turno degli Australian Open con grande fiducia. In conferenza stampa, l’australiano ha espresso il suo stato d’animo dopo la vittoria al quinto set contro Dino Prizmic, sottolineando la sua determinazione nel mettere in difficoltà il numero due del mondo.

La vittoria contro Prizmic e l’atmosfera di Melbourne

Duckworth ha descritto la sua rimonta contro il croato Dino Prizmic come “qualcosa di irreale, qualcosa che ricorderò per sempre”. Ha espresso gratitudine verso il pubblico per il sostegno, specialmente nel finale del quarto e del quinto set, definendo l’atmosfera “incredibile”.

La sfida con Sinner: approccio aggressivo e fiducia

Riguardo al confronto con Sinner, Duckworth ha riconosciuto la difficoltà della partita, ammettendo l’alto livello dell’italiano in Australia. Tuttavia, ha aggiunto: “Ma se scendo in campo e gioco in modo aggressivo, penso di potergli creare qualche problema”. Ha inoltre ricordato che, nei tre precedenti tra i due, Sinner conduce 2-1, ma l’unico match sul cemento outdoor è stato vinto da lui, anche se si tratta di una partita del 2021.

Il percorso agli Australian Open

Il match è in programma al secondo turno degli Australian Open, il primo Slam dell’anno a Melbourne. Sinner arriva da una vittoria al primo turno per ritiro dell’avversario Hugo Gaston, mentre Duckworth ha superato Prizmic in una sfida durata oltre quattro ore. L’australiano, numero 88 ATP, festeggerà il suo compleanno e ha già raggiunto il secondo turno per la sesta volta nel suo Slam di casa.