Jasper Philipsen ha conquistato la vittoria nella Gand-Wevelgem 2026, l'edizione ribattezzata "In Flanders Fields", trionfando in una volata mozzafiato sul prestigioso traguardo di Wevelgem. La corsa, caratterizzata da un percorso impegnativo e da numerosi colpi di scena, ha visto sfumare nel finale l'ambiziosa impresa di due grandi protagonisti come Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel, lasciando spazio al velocista belga per la sua sessantesima affermazione in carriera.

Il Percorso e le Dinamiche della Corsa

L'edizione 2026 della classica belga ha preso il via da Middelkerke, proponendo un tracciato di ben 240,8 chilometri che ha messo a dura prova i partecipanti.

Il percorso si è snodato attraverso i celebri tratti in pavé e ha incluso salite iconiche e decisive per l'esito della gara. Tra queste, spiccano lo Scherpenberg, il Baneberg, il Montberg e, in particolare, il temuto Kemmelberg, affrontato più volte e la cui ultima ascesa era posizionata a soli 35,5 chilometri dal traguardo finale.

Le prime fasi della corsa hanno visto protagonista una fuga iniziale composta da otto corridori, che ha animato la parte centrale della giornata. Tuttavia, il momento più atteso e spettacolare si è verificato sul secondo passaggio del Kemmelberg, quando due dei favoriti più attesi, Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel, hanno sferrato un potente attacco. I due campioni hanno dimostrato una collaborazione impeccabile, mantenendo un vantaggio significativo e alimentando le speranze di un'impresa solitaria fino a un solo chilometro dall'arrivo.

Proprio a ridosso del traguardo, però, il loro sforzo è stato vanificato dall'inesorabile rientro del gruppo principale, che li ha raggiunti.

Con il gruppo compatto, la decisione della vittoria è stata rimandata a una volata finale. La Decathlon CMA CGM Team ha tentato di orchestrare al meglio la propria strategia per il finale, ma è stato Jasper Philipsen a dimostrarsi il più forte e lucido. Con uno sprint potente, Philipsen ha superato Tobias Lund Andresen, che ha conquistato la seconda posizione, e Christophe Laporte, giunto terzo, assicurandosi così il successo.

Statistiche e Protagonisti Rilevanti

La vittoria di Jasper Philipsen non è stata solo un successo di tappa, ma ha rappresentato la sua sessantesima affermazione in carriera, un traguardo significativo che lo pone al pari del suo compagno di squadra, Mathieu Van der Poel, in termini di vittorie complessive.

Questo successo ha anche arricchito il palmarès del Belgio, segnando la cinquantunesima vittoria belga nella storia di questa prestigiosa competizione, giunta alla sua ottantottesima edizione.

Tra gli assenti di rilievo figurava Mads Pedersen, vincitore per ben tre volte nelle recenti edizioni della corsa, costretto a rinunciare a causa di un'influenza. Per quanto riguarda i corridori italiani, Matteo Trentin ha mostrato una buona condizione, piazzandosi al sesto posto finale. Meno fortunata è stata la giornata di Jonathan Milan, che ha dovuto abbandonare la gara a circa venti chilometri dal traguardo a causa di una foratura, impedendogli di giocarsi le sue carte nel finale.

La Nuova Denominazione della Classica

La Gand-Wevelgem, una delle classiche più amate e storiche del calendario ciclistico, ha subito un importante cambiamento per l'edizione 2026. La corsa è stata ufficialmente ribattezzata "In Flanders Fields – From Middelkerke to Wevelgem". Questa modifica non ha riguardato solo il nome, ma anche la logistica della partenza: per le prossime dieci edizioni, il via non sarà più dato da Ypres, bensì dalla città di Middelkerke, confermando un'evoluzione significativa per la tradizione di questa gara.