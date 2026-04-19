Avvio promettente nei Playoff NBA per Denver Nuggets, Los Angeles Lakers, New York Knicks e Cleveland Cavaliers, che hanno sfruttato il fattore campo vincendo Gara 1 delle rispettive serie al meglio delle sette partite.

Denver: rimonta e tripla doppia di Jokic

Nella Western Conference, i Denver Nuggets, con Jamal Murray e Nikola Jokic, hanno battuto i Minnesota Timberwolves 116-105. Sotto di dodici punti nel primo quarto, i Nuggets hanno rimontato nel secondo e allungato dopo l'intervallo. Jamal Murray ha segnato trenta punti; Nikola Jokic ha realizzato una tripla doppia (venticinque punti, tredici rimbalzi, undici assist).

Lakers: vittoria e debutto storico per padre e figlio James

I Los Angeles Lakers hanno sconfitto gli Houston Rockets 107-98. Senza Luka Doncic e Austin Reaves per infortunio, la squadra ha mostrato coesione, con ogni titolare che ha segnato almeno quattordici punti. LeBron James ha messo a referto diciannove punti. Il match ha segnato un momento storico: per la prima volta nei playoff, padre e figlio, LeBron James e Bronny James, hanno giocato insieme. LeBron ha chiuso con diciannove punti, tredici assist e otto rimbalzi; Bronny è entrato in campo per alcuni minuti nel secondo quarto, iscrivendo il proprio nome negli annali della competizione.

Knicks e Cavaliers partono forte a Est

A Est, i New York Knicks hanno superato gli Atlanta Hawks 113-102, nella rivincita del primo turno dei playoff del 2021.

Jalen Brunson ha segnato ventotto punti, catturato cinque rimbalzi e distribuito sette assist; Karl‑Anthony Towns ha aggiunto venticinque punti e otto rimbalzi per i Knicks. I Cleveland Cavaliers di Donovan Mitchell hanno ottenuto una vittoria schiacciante su Toronto per 126-113.