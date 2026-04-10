Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale del torneo di Monte Carlo, ma non senza difficoltà. Entrambi i tennisti hanno dovuto ricorrere al terzo set per avere la meglio sui rispettivi avversari, in una giornata caratterizzata da cali fisici e momenti di tensione sul campo.

L'azzurro Jannik Sinner ha affrontato il ceco Tomáš Macháč, imponendosi con il punteggio di 6-1, 6-7 (3/7), 6-3. Dopo un primo set dominato, l’italiano ha subito un calo fisico all’inizio del secondo parziale, permettendo a Macháč di rientrare in partita.

"Ero un po’ stanco, ho faticato a trovare la giusta energia nel secondo set. Può capitare, ho cercato di spingere su me stesso e ci sono riuscito", ha dichiarato Sinner al termine dell’incontro. Macháč ha avuto due set point sul proprio servizio sul 5-4, ma ha chiuso il set solo al tie-break, interrompendo la striscia record di 36 set consecutivi vinti da Sinner nei tornei Masters 1000. Nel terzo set, però, l’italiano ha ripreso il controllo, sfruttando gli errori dell’avversario e chiudendo la partita in due ore e un minuto. Ora Sinner affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime, che ha avuto la meglio su Casper Ruud dopo il ritiro del norvegese.

Alcaraz: tra errori e la reazione vincente

Anche Carlos Alcaraz ha seguito un copione simile a quello di Sinner.

Lo spagnolo, numero uno del seeding e campione in carica, ha superato l’argentino Tomas Etcheverry per 6-1, 4-6, 6-3. Dopo un primo set brillante, "giocavo davvero bene, come dieci su dieci", ha detto Alcaraz, il secondo parziale è stato segnato da ben 23 errori non forzati. "Ho avuto la possibilità di brekkare nel secondo set e non l’ho sfruttata. A questi livelli, se non cogli le opportunità, devi rincorrere", ha spiegato il tennista spagnolo. Nel set decisivo, Alcaraz ha ritrovato il controllo, strappando il servizio all’avversario nel secondo game e chiudendo la sfida dopo due ore e ventitré minuti. Al prossimo turno affronterà per la prima volta Alexander Bublik.

Nuovi talenti e sfide future

Il torneo di Monte Carlo sta mettendo in luce anche nuovi talenti. Il brasiliano Joao Fonseca, appena diciannovenne, ha raggiunto per la prima volta i quarti di finale in un Masters 1000, battendo Matteo Berrettini. Fonseca è il più giovane a raggiungere questo traguardo nel Principato dai tempi di Rafael Nadal e Richard Gasquet nel 2005. Il suo prossimo avversario sarà Alexander Zverev, che ha superato Zizou Bergs. Zverev ha commentato: "Sono entusiasta di affrontarlo per la prima volta. È un giovane talento emergente e credo che ci sfideremo spesso nei prossimi anni".

Per Sinner e Alcaraz, la corsa verso la vetta del ranking mondiale prosegue tra ostacoli e nuove sfide.

Sinner, reduce dai successi nei Masters di Indian Wells e Miami, non ha punti da difendere questa settimana, mentre Alcaraz dovrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Entrambi sono attesi da quarti di finale impegnativi, con la possibilità di nuovi incroci in semifinale, in un torneo che promette ancora grandi emozioni.