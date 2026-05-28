La Giunta regionale della Campania ha formalmente ratificato il protocollo d’intesa, un passaggio cruciale per la valorizzazione del territorio in vista della 38ª edizione dell’America’s Cup. L'accordo, sottoscritto il 21 maggio, mira a coordinare gli sforzi tra diverse istituzioni per garantire il successo dell'evento velico e promuovere Napoli e la Campania globalmente.

Contestualmente alla ratifica, la Giunta ha definito un importante stanziamento economico. Per l'organizzazione della pre-regata di settembre, un evento preliminare di grande rilevanza, sono stati programmati 6,1 milioni di euro.

Questi fondi, essenziali per la manifestazione, saranno attinti dalle economie del Piano di sviluppo e coesione (Psc) Campania, evidenziando l'impegno regionale.

Il Ruolo Strategico della Pre-Regata

Il finanziamento di 6,1 milioni di euro è destinato specificamente all’organizzazione della pre-regata, un appuntamento cruciale che anticiperà l'America's Cup del 2027. Questo evento preliminare, la cui gestione è di competenza del Comune di Napoli, rappresenta un banco di prova e un'opportunità unica per la città e la regione di mostrare capacità e bellezza al mondo. La pre-regata di settembre è una vetrina per turismo ed economia locale, preparando l'appuntamento clou.

La Rete Istituzionale a Supporto dell'America's Cup

Il protocollo d’intesa, siglato il 21 maggio, vede la partecipazione di attori istituzionali di rilievo. Oltre alla Regione Campania e al Comune di Napoli, l'accordo coinvolge il Ministro per lo Sport e i Giovani e Sport e Salute SpA. Questa sinergia tra enti assicura una valorizzazione coordinata e capillare del territorio. L'obiettivo è massimizzare l'impatto positivo dell'America's Cup (sportivo, culturale, economico, turistico), proiettando l'immagine di Napoli e della Campania globalmente.