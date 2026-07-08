Novak Djokovic ha conquistato l’accesso alla semifinale di Wimbledon 2026, superando Felix Auger‑Aliassime in un quarto di finale che si è rivelato una vera e propria maratona. Il campione serbo ha già rivolto la sua attenzione al prossimo avversario, l'italiano Jannik Sinner, definendolo senza esitazione “il migliore del mondo”. Questa dichiarazione, rilasciata dopo un incontro estenuante, sottolinea la consapevolezza di Djokovic riguardo alla forza del suo prossimo sfidante e la necessità di un recupero fisico ottimale in vista dell'impegno imminente sul campo centrale.

La battaglia epica di Djokovic ai quarti di finale

La vittoria di Djokovic contro il canadese Felix Auger‑Aliassime è stata una dimostrazione di incredibile resistenza e tenacia. La partita si è protratta per ben cinque ore e quindici minuti, trasformandosi in una battaglia estenuante sul prestigioso campo centrale di Wimbledon. Il confronto si è risolto solamente al quinto set, con un super tie‑break che ha visto il serbo imporsi con il punteggio di 10‑4, al culmine di un match estremamente equilibrato e ad alta intensità emotiva. Questo trionfo non solo gli garantisce un posto tra i migliori quattro, ma segna anche l’ottava semifinale consecutiva raggiunta da Djokovic a Wimbledon, un record che evidenzia la sua costante eccellenza sull'erba londinese.

Si tratta inoltre della quindicesima semifinale della sua carriera nel torneo e la cinquantacinquesima in un torneo del Grande Slam, numeri che attestano la straordinaria longevità e la supremazia incontrastata del tennista serbo nel panorama mondiale.

Le parole di Djokovic: riconoscimento e pragmatismo

Al termine della sfida estenuante, le dichiarazioni di Djokovic hanno offerto uno spaccato della sua mentalità e del suo rispetto per gli avversari. “Ora devo recuperare, sono ancora nel torneo e tra qualche giorno affronterò il miglior giocatore del mondo”, ha affermato il serbo, riconoscendo apertamente lo status di numero uno del tennis mondiale di Jannik Sinner. Questa attribuzione evidenzia la stima del campione verso il giovane talento italiano.

Riguardo ai suoi stessi impressionanti record e ai traguardi raggiunti, Djokovic ha mantenuto un approccio marcatamente pragmatico e orientato al futuro: “È fantastico, ma al momento è soltanto un’altra semifinale per me. Guarderò i numeri e tutto il resto quando terminerò la mia carriera. Al momento, è solo lavoro”. Una mentalità focalizzata esclusivamente sul presente e sugli obiettivi da raggiungere, rimandando ogni celebrazione o analisi statistica alla fine della sua gloriosa carriera.

Sinner, il numero uno del mondo, attende in semifinale

La prossima sfida tra Novak Djokovic e Jannik Sinner promette di essere un incontro di altissimo livello e di grande interesse per gli appassionati di tennis.

Questa semifinale rappresenta un attesissimo remake dell’ultimo atto dell’Australian Open 2026, dove fu proprio il serbo a prevalere in una finale epica e combattuta, anch'essa decisa al quinto set. Jannik Sinner, che detiene attualmente la posizione di numero uno del ranking mondiale, ha raggiunto la semifinale di Wimbledon per la terza volta nella sua giovane ma già brillante carriera, e per la seconda volta consecutiva. Il tennista azzurro ha conquistato l'accesso a questo prestigioso turno superando il tedesco Jan‑Lennard Struff in tre set nei quarti di finale, in un match durato due ore e trentaquattro minuti. In quell'occasione, Sinner ha dimostrato grande solidità, lucidità e determinazione, gestendo con maestria i momenti cruciali dell'incontro e confermando il suo eccellente stato di forma.