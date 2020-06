Nell’Oroscopo la Bilancia è un segno zodiacale d’Aria e indica la bellezza, l’eleganza e il piacere poiché domiciliato dal pianeta Venere. La sensibilità tipicamente venusiana trova campo libero in questo segno che ama essere apprezzato e attirare sguardi di ammirazione. La casa astrologica adibita alla Bilancia è quella dedicata al matrimonio, ecco perché viene approfondito il rapporto con gli altri, l’unione sentimentale che diventa una specie di patto da mantenere con stabilità e armonia. Di seguito le caratteristiche e le curiosità sulla Bilancia.

Origini della Bilancia

In mitologia, la Bilancia era considerata simbolo della giustizia poiché era tenuta in mano dalla dea della giustizia Astrea.

Questa divinità, figlia di Zeus e di Temi, diffondeva sentimenti di giustizia e di virtù. Quando poi la malvagità si impadronì del mondo intero, la dea salì in cielo e occupò il posto accanto al vicino Scorpius.

Diplomatica e socievole: la personalità della Bilancia

Il segno zodiacale della Bilancia nell’oroscopo nasce in pieno equinozio di autunno. Proprio come l’evolversi delle stagioni, anche la Bilancia ha bisogno di un periodo di calma introspettiva, dove approfondire le sensazioni con tranquillità, quasi entrando in un letargo emotivo che serve a rigenerare tutte le sfere vitali. Proprio come una bilancia, questo segno risulta molto equilibrato e diplomatico nelle scelte. Per quanto sia giudizioso e spassionato nel dire la sua nelle situazioni altrui, la Bilancia viene condizionata dall’amore a cui non sa resistere.

Ha orrore della solitudine ed è sempre pronta a difendere le sue relazioni sentimentali, per ricevere stabilità e costante compagnia. Amicizia e amore sono messi al primo posto da questo segno molto allegro, socievole e pronto a dare tutto, a patto che il rispetto sia reciproco.

Bilancia: curiosità sul modo di amare

Nello sfondo sentimentale sensibile e ricettivo tipico di Venere, la Bilancia ha bisogno di amare e trae forza stimolante dai sentimenti. Ecco perché, ricercando il piacere a tutti i costi, si apre anche ad affetti superficiali con eccessiva superficialità, rimanendone delusa.

In coppia la Bilancia rifugge i conflitti ricercando sempre maggiore equilibrio e accettando anche il compromesso, pur di evitare una disarmonia capace di procurarle una sofferenza intensa. Nelle situazioni più ingarbugliate, questo simbolo zodiacale è pronto a trovare la soluzione giusta al momento giusto, elargendo i suoi consigli in maniera spassionata. Molto amabile, elegante e fascinosa, difficile far innervosire la Bilancia ma se la si fa arrabbiare, il suo viso angelico si trasforma in un diavolo pronto a gettare su gli altri il suo rancore represso. Incantatori estroversi e disarmanti, i nati sotto questo segno non sono fedeli e seguono i loro istinti mossi dall’apprezzamento della bellezza e del piacere.

La Bilancia e il lavoro

Calma e giudizio sono i pilastri fondamentali per la Bilancia ed è proprio sulla base di questi valori che essa costruisce il suo operato. La sua immagine è al primo posto e viene curata nei minimi dettagli, anche se può sembrare a tratti un po’ austera e fredda. L’equilibrio, la formalità e la socievolezza sono le armi giuste per affermare la sua volontà e concretizzare i progetti ambiti. Sotto il profilo professionale, al tipo Bilancia si addice un lavoro di responsabilità, di tipo politico, militare o in magistratura. Sono favorite anche le attività collegate all’arte come musicista, cantante, stilista. La Bilancia, per quanto sia una buona consigliera, difficilmente sfoggia una personalità forte capace di prendere alcune decisioni rivoluzionarie.

Preferisce il compromesso che le faccia arginare gli ostacoli, anche rinunciando ai suoi desideri pur di affermare il tanto ambito quieto vivere.