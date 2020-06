I Gemelli in Oroscopo sono il terzo segno dello zodiaco e il primo segno di Aria assieme alla Bilancia e all’Acquario. La curiosità regna sovrana in questo segno frizzante, che ama sfruttare un'intelligenza rapida e brillante spaziando in tutti i campi vitali con grande arricchimento culturale. L'essenza dei Gemelli si manifesta in un atteggiamento contraddittorio, da vero camaleonte, anche se simpatico. Di seguito le caratteristiche e curiosità dei Gemelli.

Le origini dei Gemelli

I Gemelli nell’oroscopo emergono per la loro dualità, dove entra in contrasto una parte positiva e una negativa. Ecco perché si ricollegano a personaggi mitologici composti da coppie gemellari.

Ritroviamo quindi i Dioscuri, Castore e Polluce: il primo nato dall’unione di Leda con Tindaro e quindi mortale, il secondo di Leda con Zeus e quindi immortale. I due giovani sono descritti come combattenti e proprio durante un combattimento contro i cugini Linceo e Ida, Castore perde la vita. Polluce decide quindi di vendicare il fratello uccidendo Linceo, mentre Ida viene colpito da un fulmine lanciato da Zeus. Anche dopo essersi vendicato Polluce non riesce a darsi pace per la morte del fratello e chiede a Zeus di morire. Così la divinità concede a Polluce di restare insieme al fratello defunto, un giorno sull’Olimpo, mondo della luce e un giorno nel regno delle tenebre, l’Ade.

Simpatici e volubili: ecco la personalità dei Gemelli

I Gemelli nell’oroscopo sono governati dal pianeta Mercurio, che gli conferisce una grande capacità comunicativa. Briosi e simpatici, i nati sotto questo segno rappresentano il passaggio dalla primavera all'estate. La vita in loro viene respirata in ogni forma e i loro sensi sono amplificati, tanto che essi non smetteranno mai di indagare su ogni cosa e di avviare un lavorio pensieroso che non si interrompe mai.

La loro socievolezza viene acuita da una grande vivacità mentale, che diventa preziosa per stringere legami amorosi entusiasmanti e mai noiosi. La doppiezza di questo segno fa sì che essi abbiano due personalità ambivalenti, che si sdoppiano all'occorrenza. Da un lato sono flessibili, aperti alle novità e socievoli, dall'altro possono risultare freddi e incostanti negli affetti.

Gemelli: curiosità sul modo di amare

I Gemelli sono versatili e simpatici in amore, adorano stare in compagnia ma sono anche molto volubili a causa della dualità del loro segno. Si riscontra infatti una certa mutevolezza nel loro modo di vivere gli affetti, dove l'impegno viene preso in buona fede per poi perdersi dietro a sensazioni più avvincenti ed entusiasmanti. Una bugia può essere pronunciata da loro con una nonchalance disarmante e ingenua e può essere esclamata con naturalezza. In amore questo atteggiamento razionale e distaccato che i Gemelli assumono, può derivare da un bisogno di vivere la loro indipendenza in maniera libera, ampliando le loro vedute mentali e introducendo una giusta dose di imprevedibilità che rende il tutto più affascinante.

I Gemelli devono stare attenti a non impantanarsi in una superficialità che può renderli inconcludenti, poiché molto presi dalle sensazioni presenti e schivi nei confronti del futuro. Questo modo di vivere gli affetti così come la vita in generale, fa sì che questo segno sia giovanile ed evergreen, anche se magari un po' troppo fanciullesco.

I Gemelli e il lavoro

In ambito lavorativo i Gemelli sfruttano la loro intelligenza rapida e la loro spiccata fantasia, ottenendo riconoscimenti positivi. Ecco perché svolgono lavori di successo grazie alla loro marcata capacità di assimilazione, alla loro empatia e all'amore per la dialettica. D’altronde ciò non stupisce perché sono dominati dal pianeta Mercurio, l’astro della ragione che acuisce l’intelletto, la vivacità mentale e l’empatia.

I Gemelli sono scaltri nel lavoro e pronti a seguire un’intuizione che fa attuare i loro progetti con successo. La bivalenza dei Gemelli quindi fa sì che questo segno sforni brillanti uomini d’affari, ma anche avventurieri senza scrupoli.