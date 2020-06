Il Sagittario nell’Oroscopo è il nono segno dello zodiaco e il terzo simbolo della triplicità di Fuoco insieme all’Ariete e al Leone. Mezzo uomo e mezzo animale, questo segno risulta vitale, dinamico e molto intelligente. La nona casa astrologica adibita al Sagittario è quella del viaggio, quindi una delle sue caratteristiche principali è il viaggiare alla scoperta di posti nuovi e intriganti avventure che lo arricchiscono intellettualmente. Di seguito le caratteristiche e le curiosità sul Sagittario.

Le origini del Sagittario

Il Sagittario è collegato alla mitologia del Centauro Chirone, figlio del dio Crono e dell’Oceanina Filira.

Si narra che Chirone fosse nato immortale e che Achille, il suo maestro, gli avesse insegnato l’arte della musica, la caccia e la chirurgia. Secondo il mito, Chirone fu ferito accidentalmente durante il massacro dei Centauri da Eracle. Le frecce di Eracle infatti provocavano ferite inguaribili, che nemmeno l’unguento di Chirone stesso poteva lenire. Ritiratosi così nella sua grotta, la divinità desiderava la morte, impossibile per un immortale come lui. Chirone decise quindi di offrire la propria immortalità a Prometeo, che era nato mortale. Quest’ultimo cedette la sua mortalità e Zeus per onorare Chirone, lo posizionò in cielo sotto la costellazione del Centauro.

Un’apertura mentale avventurosa contraddistingue la personalità del Sagittario

Il Sagittario in oroscopo nasce in inverno e nutre dentro di sé il bisogno di scaldare il suo animo dalla neve, destreggiandosi sapientemente tra i freddi invernali. Come i Gemelli e i Pesci, il Sagittario è anch’esso un segno doppio.

A differenza dei primi però che risultano briosi e camaleontici o dei secondi che chiudono lo zodiaco e si aprono al trascendentale, il Sagittario è contrastante nella sua figura per niente omogenea. La parte superiore è un tronco d’uomo, un arciere che tiene l’arco teso, mentre la parte inferiore è un cavallo con le zampe scalpitanti e animalesche.

Idealismo e praticità si alternano in questo segno intelligente, di ampie vedute mentali. Al Sagittario quindi appartiene il viaggio, che va inteso sia sul piano fisico che su quello mentale. La curiosità non manca a questo simbolo dello zodiaco che in oroscopo risulta molto desideroso di scoprire, approfondire la conoscenza di posti nuovi a caccia di avventure entusiasmanti.

Sagittario: curiosità sul modo di amare

In amore, il Sagittario si apre ai sentimenti in maniera accattivante e calorosa. Non viene lambito tuttavia dal fuoco impetuoso dell’Ariete, né dalla spiccata personalità forte del Leone ma ama in maniera più illuminante e spirituale. L’ottimismo è messo sempre al primo posto da questo segno zodiacale che con la riflessione riesce a convogliare le sue energie dinamiche nella direzione giusta, quella che porta all’amore.

Il fascino di questo segno sta anche nella sua sfuggevolezza, derivata dalla voglia di avventura. La profondità di pensiero raggiunge l’introspezione più elevata e la bontà e la lealtà in amore non mancano di certo in un segno così cavalleresco come il Sagittario. Infatti esso è capace di amare in maniera libera e schietta, anche talvolta rasentando un’ingenuità di cui gli altri potrebbero approfittarsene. Uno dei difetti dei nati sotto il segno potrebbe essere quello di amare in modo superficiale, evitando legami amorosi stabili. Se innamorato in compenso, il Sagittario lascia fluire le emozioni in maniera libera e con ampio potere seduttivo.

Il Sagittario e il lavoro

Il Sagittario, con il suo ottimismo e la sua intelligenza, ha la prerogativa di non abbattersi mai di fronte alle difficoltà.

Ecco perché in campo lavorativo non ammette sconfitte e se capitano, è capace di rialzarsi con coraggio e grande forza di volontà. Intelligente e molto profondo, è anche molto prudente e diffidente nei confronti dei colleghi perché sa che la meschinità umana potrebbe giocargli brutti tiri. La spiccata capacità di concentrazione di questo segno fa sì che sotto il profilo professionale, nascano filosofi, insegnanti, critici religiosi, psicologi e ricercatori. Tra i difetti, si riscontra una certa indifferenza alle opinioni altrui.