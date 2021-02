Le anticipazioni di Beautiful relative a ciò che andrà in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5, svelano che vi sarà uno scontro fisico tra Brooke, Shauna e Quinn. Quest'ultima in particolare, prenderà a schiaffi Logan dopo che Brooke avrà colpito a sua volta l'amica Shauna. Una lite, quella nata tra le tre donne, che Eric tenterà di sedare.

Beautiful, Brooke scopre il tradimento di Ridge con Shauna e sarà furiosa

Negli episodi di Beautiful in onda a breve su Canale 5, Brooke sarà furiosa nel momento in cui scoprirà proprio da Ridge che l'uomo si sarà avvicinato a Shauna baciandola in più di un occasione.

Nonostante Ridge e Brooke abbiano firmato le carte del divorzio, il loro matrimonio non sembrerà essere ancora finito. I due si ameranno ancora e non è da escludere che possano ritrovare l'armonia di un tempo. Ridge quindi, vorrà essere del tutto sincero con la moglie, confessandole i momenti di intimità avuti con Shauna. Logan fuori di sé, piomberà in men che non si dica a Villa Forrester, dove non perderà occasione per chiedere ad Eric di cacciare non solo la madre di Flo, ma anche Quinn.

Anticipazioni Beautiful: Brooke prende a schiaffi Shauna

Brooke dunque, nelle prossime puntate di Beautiful farà il diavolo a quattro e incolperà soprattutto Quinn Fuller per la sua crisi matrimoniale, parlando di questo con Eric.

La moglie di Eric ha sempre cercato di favorire la relazione tra Ridge e Shauna e per questo Brooke sarà particolarmente furiosa con la donna.

Eric invece, sarà scettico e non crederà che Quinn abbia voluto mettere in crisi il suo matrimonio con Ridge. In seguito, Brooke verrà raggiunta in salotto proprio da Fuller e le due daranno sfogo a tutti i rancori che vivano già da tempo l'una verso l'altra. Anche Shauna giungerà nel bel mezzo del litigio e non perderà occasione per vantarsi dei baci scambiati con Ridge.

Le sue parole faranno imbestialire Brooke, la quale le darà un ceffone in pieno volto.

Beautiful, scontro fisico tra Quinn e Brooke: Fuller le molla un ceffone

Non solo scontri verbali ma anche veri scontri fisici nelle prossime puntate di Beautiful. Dalle anticipazioni, si viene a sapere che Quinn difenderà l'amica Shauna e non tarderà ad arrivare il momento in cui lei stessa prenderà a ceffoni Brooke, facendola cadere sul divano.

Le due donne non si sono mai sopportate, ma ciò che accadrà tra qualche settimana lascerà senza parole.

Sarà Eric a tentare di fare da pacere, anche se non sarà affatto facile placare l'ira di nessuna delle tre donne e di Quinn e Brooke in particolare. Il patriarca dei Forrester si ritroverà in mezzo a due fuochi. Da un lato dovrà difendere la moglie Quinn, dall'altro invece, capirà le ragioni di Brooke anche se non approverà il fatto di aver preso a schiaffi Shauna. Tra Quinn e Brooke sarà guerra aperta e solo con il prosieguo delle puntate si scoprirà come andrà a finire questa intricata vicenda.