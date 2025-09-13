Negli episodi di Beautiful in onda dal 14 al 20 settembre, R.J. e Luna trascorreranno una notte d'amore, ma Zende si mostrerà geloso del loro rapporto e non vorrà arrendersi. Inoltre Brooke e Ridge avranno pareri opposti riguardo la relazione tra Hope e Thomas. Eric, invece, sarà in netta ripresa e vorrà organizzare una festa per ringraziare chi come R.J. e Katie l'ha supportato in un momento di forte difficoltà.

Brooke è convinta che Hope si è avvicinata a Thomas per dimenticare Liam

Hope e Thomas parleranno in merito al confronto avuto con i rispettivi genitori.

Il giovane Forrester ribadirà che non ha intenzione di forzarla nelle sue decisioni, spiegandole che l'anello è un pegno d'amore. Hope sarà felice di fronte alle parole di Thomas e gli confermerà di sentirsi al sicuro con lui, ma che terrà l'anello al collo fino a quando non si sentirà pronta ad unirsi in matrimonio. I due in seguito si lasceranno andare alla passione ed il figlio di Ridge farà una nuova dichiarazione d'amore verso la sua amata.

Nel frattempo, Brooke sarà certa del fatto che la figlia stia solo cercando di dimenticare Liam, al contrario di Ridge che penserà che questa volta trionferà l'amore. In tutto questo, Luna manifesterà a R.J. il desiderio di trascorrere una notte d'amore con lui, gesto che non ha mai fatto prima con nessuno.

Zende però, non appena apprenderà dove il cugino si è trasferito, si recherà subito da lui per presentargli suoi nuovi bozzetti. In questo modo riuscirà ad interrompere il momento intimo dei due.

Finnegan ritiene Thomas non adatto ad Hope

Steffy e Finnegan apprenderanno che Hope non ha accettato la proposta di matrimonio di Thomas e che ha mantenuto al collo solo l'anello. I due coniugi concorderanno che presto la giovane Logan potrebbe scegliere di non sposare lo stilista. Il medico in particolare rimarrà convinto che Thomas non è la persona ideale per la figlia di Brooke, ma Ridge non sarà dello stesso parere e riterrà che nessuno dovrà intromettersi nelle loro questioni personali.

Nel frattempo, Zende andrà via dalla casa sulla scogliera ed R.J.

e Luna si lasceranno andare alla passione. In tutto questo, Finnegan visionerà le ultime analisi effettuate da Eric e sarà felice di comunicargli che è in netta ripresa. Tutta la famiglia Forrester sarà contenta ed il patriarca annuncerà la volontà di fare una grande festa per celebrare in particolare R.J. e Katie, che hanno mantenuto il suo segreto fino alla fine, standogli sempre vicino.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Luna si è mostrata convinta del fatto che Bill fosse suo padre e ha chiesto conferma a Poppy. Quest'ultima però ha negato ogni cosa, anche se ha manifestato un certo turbamento per la vicenda.

Brooke, invece, ha appreso della proposta di matrimonio fatta da Thomas a Hope ed ha invitato il ragazzo a prendere in considerazione l'idea che potesse essere rifiutato da sua figlia.