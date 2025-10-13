Manuel escluderà Lorenzo e Alonso dalla cerimonia di sepoltura di Jana nelle prossime puntate de La Promessa: per il marchese sarà un duro colpo.

Le anticipazioni rivelano che Alonso rifiuterà di seppellire Jana nella tomba di famiglia e questo provocherà in Manuel una forte delusione. Il marchesino si sentirà tradito anche da suo padre e per questo organizzerà personalmente la cerimonia. Manuel potrà contare sull'affetto degli amici di Jana, Catalina e Curro che non lo lasceranno solo in un momento così terribile.

La decisione di Alonso distruggerà Manuel

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che gli equilibri già fragili della famiglia De Lujan saranno distrutti con la morte di Jana. Cruz sarà arrestata e Manuel la rinnegherà come madre: "Non sono tuo figlio". La marchesa sarà considerata la responsabile dell'omicidio perché le prove porteranno a lei, ma si dichiarerà sempre innocente. Cruz perderà tutto e non potrà contare su nessuno, neanche su Petra che approfitterà di questo momento per vendicare la morte di suo figlio Feliciano. Alonso saluterà sua moglie in lacrime, ma non le concederà neanche il beneficio del dubbio e la considererà l'artefice della rovina della famiglia. A complicare ancora di più questo tragico momento sarà l'arrivo di una lettera da parte del re, pronto a revocare il marchesato ad Alonso e la baronia a Curro.

Il marchese sarà pronto a dare l'ennesima delusione a Manuel, rifiutando di seppellire Jana nella tomba di famiglia. Alle critiche di suo figlio Alonso risponderà con una spiegazione semplice: gli scandali hanno spinto il re a mettere a rischio il marchesato e lui non può permettersi di perdere tutto. Manuel piangerà con Maria che però gli farà notare che Jana avrebbe preferito essere seppellita al cimitero comune e non avrebbe certo scelto la zona nobile. Convinto dalla sua amica, il marchesino riuscirà a guardare tutto da un'altra angolazione, ma questo non gli farà passare la delusione ricevuta da Alonso.

Manuel organizzerà la cerimonia di addio a Jana

Nelle prossime puntate de La Promessa, Manuel andrà a parlare con suo padre.

"Ho accettato che Jana sarà seppellita al cimitero", dirà. Alonso accoglierà con piacere la notizia di suo figlio, ma Manuel aggiungerà altro. "Mi occuperò personalmente di organizzare la cerimonia", dirà il marchesino, "E tu e Lorenzo non potete parteciparvi". Alonso sarà senza parole, ma Manuel sarà irremovibile: visto che Jana è stata esclusa dalla famiglia, lui vuole celebrare la sepoltura solo con chi l'ha amata davvero. Questo cambiamento permetterà a Maria, Teresa, Pia e gli altri amici di partecipare alla cerimonia e ricordare Jana nel migliore dei modi. Saranno momenti che toccheranno il cuore, perché il discorso di Manuel farà commuovere tutti. L'uomo, disperato per la perdita di Jana, ricorderà il grande amore che c'è stato tra loro e che vivrà per sempre nonostante tutto.

Catalina e Curro staranno accanto al loro fratello in questo momento straziante ma, come deciso da Manuel, Alonso e Lorenzo non saranno presenti.

La crisi economica dei De Lujan è appena iniziata

Nelle puntate in onda in Italia, i De Lujan stanno attraversando una crisi economica senza precedenti. Lorenzo ha proposto un prestito ad Alonso che però non sa cosa fare per rialzarsi. Lui e Cruz riconoscono che tutto è nato dalla relazione di Jana e Manuel che sposandosi hanno dato vita a uno scandalo che ha fatto terra bruciata intorno alla famiglia. Nessuno, infatti, vuole fare più affari con i De Lujan e l'unico che si è offerto di negoziare è stato il duca di Carril. Quest'ultimo, tuttavia, è poco affidabile e rischierebbe di dare il colpo di grazia ad Alonso.

Le vere origini di Jana avrebbero dovuto restare nascoste per il bene di tutti, ma una rivista ha pubblicato che il marchesino ha sposato una cameriera, provocando il tracollo. Cruz e suo marito non sanno ancora che a provocare tutto questo è stata Leocadia che ha appena iniziato la sua grande vendetta.