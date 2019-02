Annuncio

In casa Inter continuano a susseguirsi i rumors su un possibile ritorno di José Mourinho sulla panchina nerazzurra. Nei giorni scorsi si è ipotizzato il fatto che il potente agente Jorge Mendes abbia offerto il tecnico portoghese al club meneghino, una proposta che non sorprenderebbe più di tanto per via della posizione di Luciano Spalletti, che in questo momento è tutt'altro che solida. La squadra nerazzurra è in piena crisi di risultati con un solo punto raccolto in tre partite, frutto di un pareggio e due sconfitte consecutive, e con l'eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia arrivata la settimana scorsa a causa della Lazio. Lo Special One ora sembra essere balzato in pole position, tanto che ieri - stando a quanto riportato dall'esperto di Calciomercato Davide Russo De Cerame - ci sarebbe stato anche un pranzo con l'amministratore delegato Giuseppe Marotta.

Mourinho in pole

José Mourinho sembra essere balzato in pole position per la panchina dell'Inter. Il tecnico portoghese non ha mai nascosto il proprio legame nei confronti della squadra nerazzurra, con la quale ha vinto tutto nel biennio 2008-2009/2009-2010. Lo Special One in questa stagione ha dovuto fare i conti con l'esperienza negativa sulla panchina del Manchester United, con il divorzio arrivato a dicembre nonostante al primo anno sulla panchina dei Red Devils, nel 2016-2017, abbia vinto l'Europa League.

Come già accennato, stando a quanto riportato da Davide Russo De Cerame a Top Calcio 24, Mourinho era a Milano nella giornata di ieri e all'Hotel Principe di Savoia di Milano avrebbe incontrato l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta.

✔️ Josè #Mourinho ha incontrato #Marotta all’Hotel Principe di Savoia di Milano: è stato il primo colloquio per discutere su un eventuale ritorno del portoghese sulla panchina dell’#Inter a partire dalla prossima stagione#calciomercato — Davide RussodeCerame (@DRussodeCerame) 7 febbraio 2019

Al centro dei discorsi non solo l'eventuale ingaggio che il tecnico portoghese andrebbe a percepire ma anche il progetto tecnico.

Le prime richieste

Skriniar incedibile non sarebbe l'unica richiesta di José Mourinho. Il tecnico portoghese, infatti, avrebbe posto in cima alla lista dei possibili rinforzi il centrocampista serbo Sergej Milinkovic-Savic, anche lui già seguito quando era sulla panchina del Manchester United.

La Lazio potrebbe essere disposta a trattare la sua cessione per una cifra tra i novanta e i cento milioni di euro.

L'altro nome chiesto, invece, è quello di Nicolò Barella, per cui la trattativa tra Cagliari e Inter sarebbe già ben avviata. A gennaio ci sarebbe anche stato un tentativo di inserimento del Napoli, che avrebbe offerto trenta milioni di euro più i cartellini di Rog e Ounas, andato però a vuoto visto che il classe 1997 non ha lasciato la Sardegna anche e soprattutto per aiutare la squadra di Maran nel difficile compito di centrare la salvezza. Anche la Gazzetta dello Sport qualche settimana fa ha passato ai raggi X l'operazione: secondo quanto riportato dalla Rosea Barella gradirebbe la destinazione nerazzurra, ma come il calciomercato insegna certe operazioni si concretizzano solo in estate. Urge aspettare e seguire l'evolversi degli eventi.