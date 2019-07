L’anno scorso Gianluigi Buffon, dopo 17 anni di onorata militanza alla Juventus, si è trasferito al PSG, ed ora nel giro di una settimana ha trovato l’accordo con il club di Andrea Agnelli per ritornare a difendere la porta bianconera. Questa mattina, il portiere ha varcato nuovamente la soglia dello JMedical per svolgere le visite di rito prima della presentazione ufficiale e la firma sul contratto. Il PSG in questa sessione estiva sembra la bottega preferita dei bianconeri, infatti oltre a Buffon ha acquistato anche Adrien Rabiot, entrambi svincolati da svincolati.

Il centrocampista ha svolto le visite mediche lunedì ed è stato presentato ufficialmente martedì, passando di fatto il testimone all’estremo difensore.

Buffon e Rabiot ancora insieme

I due giocatori curiosamente in questa ultima stagione trascorsa insieme, hanno stretto un rapporto di amicizia e l’ex numero 1 bianconero è stato molto vicino al ventiquattrenne quando è stato relegato fuori rosa per aver deciso di non rinnovare con i parigini. Se i due atleti hanno in comune la provenienza dello stesso club, differiscono nelle esperienze pregresse, infatti Buffon vanta per 656 presenze e 18 trofei in bianconero per la mezzala si tratta della prima volta nel club di Agnelli.

Il mitico portiere ha vinto tutto durante la sua lunga carriera, ma gli manca ancora la Champions League e adesso a 41 anni con Cristiano Ronaldo e Maurizio Sarri vorrebbe riprovarci, prima di appendere i guantoni al chiodo. Secondo gli accordi Gigi Nazionale sarà il secondo portiere e non indosserà l’amata maglia numero 1. Il nuovo numero è ancora un mistero, così come la data della presentazione che potrebbe avere luogo il 10 luglio, data in cui inizierà il ritiro in vista della tournée estiva.

Il 41enne firmerà un contratto a tempo determinato e percepirà uno stipendio di 1,5 milioni all’anno più ricchi bonus. Al termine della prossima stagione potrebbe entrare nella dirigenza bianconera.

Il mistero della maglia

Buffon è il secondo bianconero con più presenza nella storia della Juventus, per cui non occorrerà fare il giro del Museum come ha fatto Rabiot, ma potrebbe essere ugualmente accolto dal presidente Andrea Agnelli con il quale ha un rapporto di amicizia.

Mentre si delinea il volto della Juve tra nuovi acquisti e vecchi ritorni, la squadra sarà impegnata nell’International Champions Cup. La partenza da Torino è in programma il 18 luglio, la prima sfida sarà il 21 a Singapore, contro il Tottenham, vice campione d’Europa. A Nanchino, il 24 luglio, ci sarà l’attesa sfida con l’Inter dell’ex Antonio Conte. Il 26 i bianconeri saranno a Seul per la gara contro una selezione della massima serie coreana. Anche Buffon e Ronaldo prenderanno parte alla tournée asiatica.