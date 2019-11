Questo weekend è stato caratterizzato, in Serie A e in Serie B, dalla sosta per consentire la disputa delle gare delle Nazionali: nel frattempo la maggior parte dei club è alle prese con la preparazione atletica e il recupero delle energie in vista del ritorno in campo fissato per il prossimo fine settimana. Ma con l'avvicinarsi delle festività natalizie e del nuovo anno, iniziano anche a circolare le prime indiscrezioni legate al mercato invernale, momento nel quale i club possono effettuare correzioni o stravolgimenti delle rose messe a disposizione dei rispettivi tecnici.

Una voce di mercato già emersa questa estate sembrerebbe prendere nuovamente quota. Il centrocampista 21enne del Crotone Niccolò Zanellato, elemento tra l'altro in forza alla Nazionale italiana Under 21, potrebbe essere un obiettivo della Fiorentina. Tale indiscrezione è stata rilanciata nelle scorse ore dal Corriere dello Sport.

Fiorentina, occhi puntati su Zanellato

Il giovane calciatore, cresciuto calcisticamente nella Primavera del Milan, è arrivato in rossoblu da due stagioni, nelle quali è riuscito a collezionare venticinque presenze andando a segno in tre occasioni.

Dopo un periodo di adattamento, nel girone di ritorno dello scorso campionato sotto la gestione sapiente del tecnico Giovanni Stroppa, il centrocampista è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella risalita in classifica della squadra calabrese, che è riuscita all'ultima giornata a conquistare la salvezza dopo un avvio di torneo da dimenticare. In questo nuovo torneo la dirigenza ha deciso di puntare su di lui, che è diventato a tutti gli effetti uno dei titolari del reparto.

Possibili risvolti di mercato

Quello che sembrava essere un discorso sfumato in estate potrebbe dunque riprendere in questo inverno. La Fiorentina, da sempre attenta alla ricerca dei giovani talenti, avrebbe individuato proprio in Niccolò Zanellato un elemento interessante in chiave futura. Consapevole delle difficoltà dell'operazione, il club viola potrebbe decidere di affondare il colpo a gennaio, optando però per una permanenza fino al termine della stagione dello stesso calciatore alla corte di Giovanni Stroppa.

Tra i calciatori più promettenti della sua generazione, il centrocampista classe '98 è stato acquistato a titolo definitivo dal Crotone, un investimento non da poco per la dirigenza calabrese che nello stesso periodo è riuscita ad assicurarsi anche le prestazioni, sempre dal Milan, del classe '7 Giovanni Crociata, anche lui tra i protagonisti in positivo di questo campionato. Tempo di valutazioni dunque, con il Crotone che si gode il suo talento ma la Fiorentina sempre attentamente alla finestra.