Si alternano voti alti e bassi nelle pagelle di Torino-Juventus, derby della Mole che si è giocato sabato sera. Risultato finale 0-1 a favore della squadra di Maurizio Sarri, che dunque replica subito all'Inter e si riprende il primo posto in Serie A.

A decidere la sfida è stata una rete segnata nella ripresa dal difensore juventino de Ligt, pronto ad approfittare di un assist al bacio di Gonzalo Higuain, determinante con le sue giocate pur essendo entrato in campo solamente nell'ultima mezzora.

I voti del derby

Torino: Sirigu 7; Izzo 5.5, Lyanco 6, Bremer 6; Aina 6, Baselli 6 (85' Millico ng), Rincon 6.5 (74' Zaza ng), Meitè 5.5, Ansaldi 6; Verdi 5.5 (80' Lukic ng), Belotti 6.5.

Juventus: Szczesny 6; Cuadrado 6.5, Bonucci 6.5, de Ligt 6.5, De Sciglio 5.5; Bentancur 5.5 (75' Khedira ng), Pjanic 6.5, Matuidi 6; Bernardeschi 5 (67' Ramsey 6); Dybala 6.5 (60' Higuain 7), Ronaldo 6.5.

Le azioni salienti di Torino-Juventus

Nel primo tempo il Torino gioca molto alto, pressa tanto e mette un po' in difficoltà la Juventus.

Dopo 11 minuti la squadra di Mazzarri reclama un calcio di rigore per un fallo di mano di de Ligt, ma l'arbitro decide di sorvolare. I bianconeri si vedono al 20' con Ronaldo, che di testa manda la sfera non lontana dalla porta di Sirigu. Bianconeri ancora pericolosi con CR7 e Dybala a cavallo della mezzora, ma i loro tentativi non hanno fortuna. Poi si vede il Torino. Belotti sfugge via bene a De Sciglio, palla dietro per Meitè che tira alto.

Nel finale ancora Juventus, con Sirigu che con due miracoli dice no a Bonucci e de Ligt.

Nella ripresa altra prodezza di Sirigu su un tiro di Ronaldo al 57' e poi anche su Higuain al 69'. Ma sugli sviluppi del corner conseguente la Juventus trova il gol con de Ligt, che da due passi insacca l'assist di Higuain. Il Torino prova subito a imbastire una reazione con Ansaldi, ma Szczesny sventa la minaccia.

Poi il derby si avvia al finale. Annullato nel recupero un gol a Bremer per fuorigioco. La Juventus conquista così altri tre punti fondamentali nella sua lotta per lo scudetto.

I migliori in campo

Ha giocato solamente una mezz'ora, ma non ci sono dubbi sui migliori in campo: Gonzalo Higuain ha fatto la differenza, entrando in campo al posto di Dybala con grande piglio. Non a caso il gol del vantaggio a firma di de Ligt lo vede come attore co-protagonista.

Suo il tiro che costringe Sirigu al corner, suo l'assist che il difensore olandese ha tramutato in gol. Cambio insomma azzeccatissimo quello di Sarri.

Non si può però non sottolineare anche la grande prestazione del portiere del Torino, il già citato Sirigu, che in più occasioni ha salvato la sua porta confermando di essere uno dei migliori estremi difensori italiani in circolazione.