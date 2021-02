Il derby è la classica partita che si presenta da sola. Il Milan nel suo peggior momento da un anno a questa parte, contro la miglior Inter della stagione. Basterebbe questo per far pendere il derby in favore dei nerazzurri, ma il derby è il derby e spesso è stato vinto dalla squadra con lo sfavore del pronostico. Questo derby arriva proprio la giornata successiva al sorpasso dell'Inter in testa alla classifica. Il Milan è reduce dalla bruttissima sconfitta di La Spezia, mentre l'Inter da una brillante vittoria ottenuta di forza contro la Lazio. La pressione nei giocatori in questa partita è alta normalmente, figuriamoci vista la posta in palio e vista la ruggine tra Lukaku e Ibrahimovic.

In coppa Italia i due bomber 'non se le mandarono a dire' rimediando un cartellino giallo ed un indagine aperta in procura. L'abilità di Pioli e di Conte sarà quella di dosare le alchimie per riuscire a gestire la tensione con i giusti interpreti. Squadre quasi al completo, nel Milan mancheranno Bennacer e Mandzukic mentre all'Inter sarà ancora assente Sensi. I due rossoneri si sono fermati nella partita di Europa League dove il Milan è stato raggiunto all'ultimo respiro dalla Stella Rossa. Pioli chiede ai suoi di 'giocare ad alto livello' per portare a casa quei tre punti che consentirebbero di invertire la rotta negativa dell'ultimo periodo e di guardare con fiducia al finale di stagione. Nell'Inter le turbolente notizie che arrivano sul fronte societario sembrano non scalfire il morale della squadra tenuto sotto tensione da Antonio Conte.

I nerazzurri hanno il dovere di vincere il campionato, unico obiettivo rimasto, avendo fallito in Champions e in Coppa Italia. Il fischietto del derby di 'vetta' sarà Daniele Doveri della sezione arbitrale di Roma 1. Tante sfide all'interno della stessa partita, da Lukaku a Ibrahimovic, dagli amici Hakimi e Theo Hernandez, da Donnarumma contro Handanovic, per non parlare di Calhanoglu ed Eriksen.

Milan e Inter: allungo o controsorpasso?

Pochi dubbi per i due mister, Pioli confermerà il suo 'undici iniziale preferito' con il solo Tonali al posto di Bennacer. Kjær dovrebbe partire titolare, ma Tomori è caldo per rubargli il posto.

Conte valuta Eriksen dal primo minuto al posto di Vidal, non al meglio, con la difesa a tre composta da De Vrij, Bastoni e Skriniar. Attacco nerazzurro con la coppia Lautaro - Lukaku. L'inter porterà il lutto al braccio in ricordo di Mauro Bellugi scomparso il 20 Febbraio 2021. Ci agganciamo alle condoglianze e all'affetto nei confronti dei familiari per la scomparsa dell'ex giocatore di Inter, Bologna, Napoli e Pistoiese.

Milan i convocati per il derby, fuori Bennacer e Mandzukic

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

Difensori: Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Çalhanoğlu, Castillejo, Diaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Ibrahimović, Leão, Rebić.

Milan - Inter le quote del derby

Il derby è una delle partite più difficili su cui scommettere, ma le quote delle maggiori aziende di scommesse non sembrano avere dubbi: vittoria dell'Inter con il segno 2 che viene pagato 1,95. La vittoria del Milan è l'evento con probabilità più bassa a 3,95. Il pareggio è a 3,55. Entrambe le squadre a segno viene pagato 1,55, quota relativamente bassa, ma non troppo. L'Over 2,5 viene quotato 2,65. Analizzando queste due voci, si prevede una partita con pochi gol, probabilmente solo da parte di una squadra. Romelu Lukaku è il giocatore inidiziato a segnare il primo gol dell'incontro a 4,75.

In seconda battuta c'è Zlata Ibrahimovic a 5,25. Chiude il podio Lautaro Martinez a 5,75.