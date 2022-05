L'Inter sarebbe al lavoro per potenziare la rosa del futuro ed avrebbe già individuato i possibili profili che si inserirebbero alla perfezione nei meccanismi di Simone Inzaghi. Per l'attacco, oltre al nome di Paulo Dybala della Juventus, ci sarebbe quello di Duvan Zapata che potrebbe lasciare l'Atalanta al termine della stagione. Per quanto riguarda il centrocampo, in vista dei possibili addii di Arturo Vidal e Matias Vecino, piacerebbe Florian Grillitsch dell'Hoffenheim. La notizia che tiene i nerazzurri sulle spine riguarderebbe Ivan Perisic, finito nel mirino della Juventus.

L'Inter pensa alla coppia offensiva Dybala-Zapata

La società presieduta dagli Zhang sarebbe molto vicina all'accordo con Paulo Dybala. L'argentino non ha rinnovato il contratto con la Juventus e potrebbe passare alla corte di Simone Inzaghi. L'ex Palermo firmerebbe un contratto da circa 6 milioni di euro all'anno più bonus. I colpi in attacco non sarebbero finiti perché i dirigenti nerazzurri, viste le difficoltà createsi per arrivare a Gianluca Scamacca, starebbero pensando nuovamente a Duvan Zapata. L'ex Napoli sarebbe stato subito contattato quando è andato via Romelu Lukaku ma le richieste economiche dell'Atalanta, di circa 40 milioni di euro, erano ritenuta elevate per l'Inter. Al termine della stagione, la situazione potrebbe cambiare perché il possente centravanti vorrebbe un'esperienza in una big e, visto il contratto in scadenza nel 2024, potrebbe lasciare Bergamo.

La trattativa si potrebbe impostare su circa 30 milioni di euro.

Il centrocampista dell'Hoffenheim per Inzaghi

L'Inter avrebbe necessità di puntellare anche il centrocampo perchè Arturo Vidal e Matias Vecino dovrebbero lasciare la Pinetina al termine della stagione. l cileno piacerebbe al Flamengo, mentre l'uruguaiano alla Lazio.

Nel mirino ci sarebbe Florian Grillitsch dell'Hoffenheim che potrebbe giocare come alter ego di Marcelo Brozovic. L'austriaco sarebbe un'opzione low cost perché ha il contratto in scadenza che non dovrebbe rinnovare con i tedeschi.

Inter: la Juve piomba su Perisic

La trattativa più delicata sarebbe quella che riguarda il rinnovo tra l'Inter e Ivan Perisic.

Il croato vorrebbe circa 5 milioni di euro all'anno per continuare la sua avventura a Milano ma Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sarebbero fermi a 4. Sul croato, adesso, ci sarebbe anche la Juventus, desiderosa di ingaggiare un esterno per comporre un 4-3-3 con Vlahovic e Chiesa. Nei giorni scorso, i torinesi si sarebbero fatti sotto per Angel Di Maria ma potrebbero virare sull'ex Bayern Monaco perché più integro fisicamente e già abituato al campionato italiano. I bianconeri potrebbero superare l'offerta dei nerazzurri per convincere Perisic al nuovo contratto.