In attesa di sbloccare la trattativa con il PSG per Leandro Paredes, la Juventus cerca di piazzare i suoi esuberi. Oltre alla presunta trattativa con il Monza per Nicolò Rovella, nelle ultime ore il nome di Evan N’Dicka, difensore dell'Eintracht Francoforte, è stato accostato alla squadra bianconera in un ipotetico scambio con Denis Zakaria. La squadra tedesca avrebbe bisogno di sostanza in mezzo al campo e avrebbe individuato nel centrocampista juventino il profilo ideale.

Intanto, sembrava in dirittura d'arrivo la trattativa tra la Lazio e l'Inter per Francesco Acerbi, ma pare che il presidente Steven Zhang non abbia ancora dato il benestare alla chiusura dell'operazione.

N’Dicka sarebbe valutato attorno ai 15 milioni di Euro

Classe 1999, il giovane difensore francese di origini camerunensi ha giocato 114 partite con l'Eintracht, mettendo a segno complessivamente 2 reti con i tedeschi. Il suo contratto scade nel 2023 e, a meno di eventuali sorprese, non sembra ci sia la volontà del giocatore di rinnovarlo. Questa condizione starebbe spingendo la squadra di Francoforte a mettere il giocatore in vendita già in questa sessione di Calciomercato, con una valutazione del cartellino di N'Dicka di 15 milioni di euro circa.

Il giocatore è stato accostato di recente al Milan che poi ha chiuso per Malick Thiaw. L'operazione con l'Eintracht Francoforte potrebbe essere molto complicata a pochi giorni dalla chiusura del mercato ma i buoni rapporti con Juventus potrebbero facilitare lo scambio tra Zakaria e N'Dicka.

Quest'anno le due squadre hanno già portato a termine le operazioni Filip Kostic, in entrata alla Juve e Luca Pellegrini in prestito a Francoforte.

Rovella verso il Monza

Attese novità anche per Rovella al Monza. Il giovane centrocampista bianconero sarebbe nel mirino della squadra brianzola già da qualche tempo. Adriano Galliani avrebbe individuato nel giocatore juventino il profilo ideale per dare sostanza al centrocampo di mister Giovanni Stroppa.

Sembra che la trattativa sia già a buon punto e si attenda il tanto sospirato arrivo di Leandro Paredes a Torino per chiudere l'affare.

L'accordo tra Juve e Monza pare possa prevedere il prestito secco per un anno, con il centrocampista che potrebbe avere la possibilità di giocare con più continuità.

L'Inter frena su Acerbi

Per quanto riguarda l'Inter, il presidente Steven Zhang non sarebbe convinto dei costi da sostenere per il difensore della Lazio.

La campagna cessioni non ha dato i frutti sperati e nonostante Acerbi possa arrivare a Milano in prestito gratuito, l'ingaggio di 1,5 milioni di euro potrebbe pesare non poco sulla già fragile economia nerazzurra. Il manager dell'Inter Piero Ausilio, avrebbe già raggiunto l'accordo con il giocatore ma sembra che lo stop dato da Zhang, al momento sia insormontabile.