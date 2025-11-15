Ritornare ai vertici del calcio italiano e ritagliarsi uno spazio anche importante in Europa. E' questa l'intenzione della Juventus che sta lavorando sul fronte calciomercato per puntellare la rosa ed accontentare mister Spalletti. Il tecnico di Certaldo vorrebbe impostare il suo collaudato 4-3-3 ed è per questo che avrebbe chiesto un centrocampista alla dirigenza. Sono tanti i profili sondati dalla Vecchia Signora e tra questi ci sarebbe anche quello di Morten Frendrup, mediano del Genoa e nel mirino anche di Inter e Napoli.

Anche Inter e Napoli sondano il terreno per Frendrup

Da diverse stagioni, il classe 2001 è uno dei centrocampisti più continui del campionato per rendimento. Fisicità, duttilità tattica e grande quantità. Sono le caratteristiche del mediano danese che è uno dei calciatori più richiesti sul fronte mercato. La Juventus sta sondando il terreno per capire i margini di manovra per aprire una vera e propria trattativa con il Grifone. Il club rossoblù valuta Frendrup attorno ai 15-20 milioni, cifra non proibitiva per le casse bianconere.

Oltre all'aspetto economico, la Juventus deve far fronte alla concorrenza degli altri top club italiani in particolare di Inter e Napoli. I nerazzurri potrebbero virare fortemente sul 24enne danese in caso di cessione da parte di Davide Frattesi obiettivo della stessa Juventus ma anche di Lazio e Roma; discorso simile anche per il Napoli di Antonio Conte che dopo gli infortuni di Anguissa e De Bruyne è alla ricerca di un calciatore di valore per potenziare la mediana.

Il danese del Genoa non è però il solo profilo attenzionato dalla società bianconera che segue anche Adrian Bernabè del Parma e Pierre Hojbjerg che potrebbe rientrare in un possibile scambio con Manuel Locatelli.

Possibile cessione a gennaio per Joao Mario

Joao Mario può lasciare la Juventus a gennaio. Arrivato nell'ambito dello scambio con Alberto Costa, il portoghese non è riuscito a ritagliarsi uno spazio con Tudor e non è una prima scelta anche per Luciano Spalletti che sta puntando su altri calciatori. L'ex Porto potrebbe quindi lasciare Torino con diversi club di Premier sulle sue tracce. Una delle società maggiormente interessate sarebbe il Wolverhampton che potrebbe far recapitare un'offerta ufficiale alla Vecchia Signora che potrebbe prenderla in considerazione.

La cessione di Joao Mario risulterebbe fondamentale per permettere ai bianconeri di ritornare sul mercato e rinforzare le corsie esterne. Molina resta l'obiettivo principale, ma ci sono valide alternative come Norton-Cuffy del Genoeua valutato 20 milioni e nel mirino anche del Napoli, e Malo Gusto che potrebbe lasciare il Chelsea in prestito.