In seguito all'arrivo di Giovanni Carnevali alla Juventus, i prossimi obbiettivi di calciomercato potrebbero cambiare visto che il nuovo ad è un estimatore del made in Italy. Motivo per cui alla Continassa si riapre il discorso legato ad un possibile ritorno di Federico Chiesa, ma anche Domenico Berardi, Cher Ndour e Giovanni Leoni. Tra i pali invece la prima scelta rimane sempre Dibu Martinez.

La Juve potrebbe puntare sul made in Italy

Nei giorni scorsi, Federico Chiesa ha lanciato un vero e proprio messaggio d'amore ai bianconeri spiegando che se fosse stato per lui non avrebbe mai lasciato il club.

Inoltre l'attaccante ha anche ribadito che il suo addio non è stato causato dalla richiesta di un ingaggio considerato eccessivo dalla società, ma al contrario non gli è mai stato proposto un rinnovo contrattuale.

Considerato che alla Juve è arrivato Carnevali al posto di Comolli ed il primo è un estimatore del made in Italy, l'ipotesi di un Chiesa-bis oggi non sembra essere così lontana. Tra i giocatori che potrebbero arrivare alla Continassa si parla anche di Cher Ndour attualmente legato alla Fiorentina. Nelle ultime ore è spuntato anche il nome del difensore Giovanni Leoni e quello di Domenico Berardi. Tra i pali invece Dibu Martinez rimane la prima scelta sia per Carnevali che per Spalletti.

Vlahovic: di nuovo in discussione il rinnovo

Ad oggi, le strade tra la Juve e Dusan Vlahovic sono separate. Il tecnico Luciano Spalletti però non ha mai digerito l'addio del centravanti serbo, al punto che intendeva puntare su di lui nella prossima stagione. Motivo per cui con l'arrivo di Carnevali, il rinnovo di contratto del 26enne potrebbe essere messo nuovamente in discussione: il calciatore ha sempre dato la sua priorità ai bianconeri, ma mancava l'intesa sull'ingaggio e sui bonus. Tra i 5 milioni proposti dall'ad uscente e gli 8 milioni richiesti dall'attaccante potrebbe esserci un incontro anche grazie ai bonus fedeltà.

Inter, Marotta incontra il Real Madrid per parlare degli esuberi: da Arda Guler a Rodrygo passando per Nico Paz

Sul fronte Inter, il club ha fissato un amichevole con il Real Madrid per celebrare le vecchie glorie che hanno militato in entrambe i club. L'arrivo di Marotta a Madrid però non è servito solo a fissare la data del match, ma anche a parlare degli esuberi di "lusso" in forza nei Los Blancos. Tra i giocatori che potrebbero non essere parte del progetto di Mourinho, troviamo il turco Arda Guler, Rodrygo, Franco Mastrantuono e Brahim Diaz. Discorso diverso per Nico Paz, visto che il Como sta facendo il possibile per farlo restare un altro anno in prestito. Endrick invece ha ribadito l'intenzione che non vuole lasciare il Real Madrid ed il confronto con il tecnico portoghese è andato piuttosto bene.