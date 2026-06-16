Il mercato degli attaccanti continua a rappresentare uno dei temi più caldi dell’estate calcistica italiana. Tra possibili trasferimenti, rinnovi complicati e valutazioni economiche, alcune delle principali società di Serie A sono chiamate a prendere decisioni importanti per il proprio futuro. In questo contesto si inseriscono le riflessioni del giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, che nelle ultime ore ha espresso una posizione piuttosto chiara sul destino di due dei centravanti più discussi del panorama italiano: Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic.

Di Marzio: “Lukaku e Vlahovic devono restare dove sono”

"Ci sono due nomi che possono diventare due tormentoni del mercato italiano di Serie A: Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic. Resto sempre più convinto che la soluzione ideale per entrambi sia quella di rimanere rispettivamente al Napoli e alla Juventus".

Una valutazione che trova fondamento anche nelle dinamiche vissute negli ultimi mesi. Di Marzio ha infatti ricordato come Lukaku fosse già stato cercato in passato da Massimiliano Allegri e ai tempi della Juventus, segnale di una stima tecnica mai realmente venuta meno. Proprio per questo il tecnico toscano continua a considerare il centravanti belga un profilo affidabile e funzionale al proprio calcio.

Prima di ogni discorso sul futuro, però, l'ex Chelsea sarà chiamato a fornire risposte importanti nel Mondiale che sta disputando, dimostrando di poter essere ancora un attaccante decisivo ai massimi livelli.

Discorso per certi versi simile quello relativo a Dusan Vlahovic. Secondo Di Marzio, il serbo potrebbe rappresentare il centravanti ideale per la Juventus guidata da Luciano Spalletti. L'attaccante aveva avanzato richieste economiche particolarmente elevate convinto di attirare numerosi top club europei, ma il mercato, almeno finora, non avrebbe confermato queste aspettative. L'assenza di offerte concrete potrebbe quindi spingere il numero nove bianconero a rivedere le proprie pretese e a valutare una permanenza a Torino alle condizioni stabilite dalla società.

Palestra aspetta l’Inter, Soulé osservato dal Borussia Dortmund

Di Marzio si è soffermato anche su una delle trattative più interessanti dell'estate italiana, quella che riguarda Marco Palestra. "Anche il Chelsea, ha avuto contatti con l'entourage del terzino dell'Atalanta. La volontà del giocatore, e del suo agente Lucci, è però quella di restare in Serie A. Palestra per il momento attende dunque che l'Inter e l'Atalanta trovino l'intesa per il costo del cartellino".

Parole che confermano come il club nerazzurro resti la destinazione preferita dal giocatore, nonostante l'interesse proveniente dalla Premier League. Resta però da colmare la distanza economica tra Inter e Atalanta, ancora lontane da un accordo definitivo.

Infine, spazio anche alle manovre di Roma e Cagliari. "Il Borussia Dortmund osserva con attenzione Matias Soulé. Sull'argentino ci sono diversi interessamenti, ma quello del club giallonero è il più concreto. Il Cagliari invece si è messo in lista per acquistare in prestito Andrea Natali, figlio dell'ex calciatore Cesare Natali. Il difensore italiano classe 2008 piace molto all'allenatore rossoblù, Fabio Pisacane".