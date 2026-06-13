Il mercato estivo continua a regalare spunti e passa dalla Juventus, che monitora un profilo di esperienza internazionale come Grimaldo, fino alla possibile sfida tra Roma e Inter per uno dei terzini più interessanti del panorama europeo, Geertruida. Occhio infine al Napoli e al possibile assalto per Suzuki del Parma.

Grimaldo resta nel radar della Juventus: ma la concorrenza è agguerrita

Secondo quanto riferito dal giornalista Ekrem Konur su X, la Juventus continuerebbe a seguire con grande attenzione Alejandro Grimaldo. Il laterale sinistro del Bayer Leverkusen sarebbe infatti tra i profili individuati dalla dirigenza bianconera per rinforzare la corsia mancina qualora Andrea Cambiaso dovesse lasciare Torino nel corso dell'estate.

L'operazione, almeno dal punto di vista economico, potrebbe risultare sostenibile. Il Bayer Leverkusen avrebbe infatti fissato il prezzo del cartellino del giocatore attorno ai 20 milioni di euro, una cifra considerata accessibile per un calciatore che ha già dimostrato il proprio valore ai massimi livelli europei. Tuttavia, la Juventus dovrà fare i conti con una concorrenza particolarmente agguerrita.

Sulle tracce dell'esterno spagnolo si sarebbero infatti mossi anche Chelsea, Atletico Madrid e Barcellona, club che potrebbero garantire al giocatore palcoscenici internazionali di assoluto prestigio.

Geertruida tra Roma e Inter, il Napoli valuta Suzuki

Un altro nome destinato ad animare il mercato italiano sarebbe quello di Lutsharel Geertruida.

L'esterno olandese, rientrato al Lipsia dopo una positiva esperienza al Sunderland, sarebbe finito contemporaneamente nel mirino di Roma e Inter. La valutazione del classe 2000 si aggirerebbe anch'essa attorno ai 20 milioni di euro, rendendolo uno dei profili più interessanti nel rapporto tra qualità ed età.

Per la Roma rappresenterebbe una possibile soluzione nel caso in cui Zeki Celik dovesse salutare Trigoria, mentre per l'Inter andrebbe a occupare il vuoto lasciato dalla partenza di Denzel Dumfries, trasferitosi al Real Madrid.

Attenzione infine al Napoli, che continua a monitorare il mercato dei portieri. La dirigenza partenopea vuole farsi trovare pronta qualora uno tra Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic dovesse lasciare il club.

In quest'ottica, sempre secondo Konur, gli azzurri avrebbero messo nel mirino Zion Suzuki, estremo difensore giapponese del Parma. Il classe 2002 viene valutato circa 20 milioni di euro ed è considerato uno dei portieri più promettenti della sua generazione. Sul giocatore, però, sarebbe forte anche l'interesse dell'Aston Villa, pronto a inserirsi nella corsa al nipponico qualora perdesse il Dibu Martinez.