Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate su X dal giornalista Mirko Di Natale, la Juventus avrebbe inserito un nuovo profilo nella lista dei difensori monitorati per la prossima stagione. Nel frattempo l'Inter starebbe valutando alternative qualora sfumasse Palestra, mentre il Napoli avrebbe messo gli occhi addosso a Manzambi del Friburgo.

Juventus, spunta Gimenez: possibile erede di Bremer

La Juventus continua a valutare diversi scenari per il reparto arretrato e nelle ultime ore avrebbe preso quota il nome di José Gimenez. Il centrale uruguaiano dell'Atletico Madrid rappresenterebbe una soluzione di grande esperienza internazionale, soprattutto nel caso in cui Gleison Bremer dovesse realmente lasciare Torino durante la sessione estiva.

Il difensore classe 1995 non sembra più essere considerato un elemento imprescindibile nello scacchiere dei Colchoneros. Le sole 16 presenze accumulate nell'ultima Liga testimoniano un impiego meno continuo rispetto al passato e alimentano le voci su una possibile separazione. A favorire un eventuale assalto bianconero potrebbe essere anche la situazione contrattuale del giocatore: nonostante un accordo in scadenza nel 2028, l'Atletico Madrid potrebbe prendere in considerazione offerte vicine ai 10 milioni di euro. Una cifra che renderebbe Gimenez un'opportunità particolarmente interessante per la dirigenza juventina, sempre attenta a coniugare qualità ed equilibrio economico.

Inter e Napoli, tra corsie esterne e giovani talenti

Sul fronte Inter, invece, resta viva la pista che porta a Marco Palestra. Il talento dell'Atalanta continua a essere uno degli obiettivi seguiti dalla dirigenza nerazzurra, ma trattare con il club bergamasco si conferma tutt'altro che semplice. La valutazione da circa 50 milioni di euro attribuita al giocatore viene considerata molto elevata e starebbe inducendo il club milanese a valutare alternative più accessibili.

Tra queste emergerebbe il nome di Dodò. L'esterno della Fiorentina potrebbe rappresentare una soluzione immediatamente pronta e con costi decisamente inferiori rispetto a quelli richiesti dall'Atalanta. Per il brasiliano si parla infatti di una cifra attorno ai 15 milioni di euro, anche se l'Inter dovrà fare attenzione alla concorrenza di Roma e Napoli, entrambe da tempo interessate al laterale viola.

Proprio il Napoli, secondo quanto riferito su X dal giornalista Ekrem Konur, sarebbe al lavoro anche per rinforzare il centrocampo. L'ultimo nome finito sul taccuino del direttore sportivo Giovanni Manna sarebbe quello di Johan Manzambi, giovane mediano del Friburgo considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo. La società tedesca non avrebbe intenzione di privarsene facilmente e valuterebbe il cartellino tra i 35 e i 40 milioni di euro.