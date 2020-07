Il concorso La Scuola che vorrei è un progetto creativo promosso dalla fondazione Crc e riservato a studenti di scuole dell'infanzia, elementari, medie e superiori della provincia di Cuneo. La finalità di questo concorso è quella di capire come gli alunni sognano e immaginano la scuola di domani, attraverso disegni, racconti e filmati. L'iniziativa mette in palio dei premi per i primi tre classificati delle varie categorie e per partecipare c'è tempo fino alle 11 e 59 di sera di venerdì 31 luglio.

Modalità di partecipazione al concorso La scuola che vorrei

La scuola che vorrei della fondazione Cassa di risparmio di Cuneo, presieduta da Giandomenico Genta, propone tre modalità di partecipazione per le scuole di diverso ordine e grado: un disegno in jpeg o pdf per gli studenti di scuole dell'infanzia e scuole primarie; un racconto in pdf per gli studenti che frequentano le scuole secondarie di primo grado; un video in mp4 per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Per partecipare è necessario compilare il form presente sul sito ufficiale della fondazione.

A ogni partecipante verrà richiesto di allegare l'elaborato oggetto del concorso, ma anche la liberatoria e l'autocertificazione attestante l'iscrizione a una scuola ubicata nella provincia di Cuneo. Sempre in sede di compilazione della domanda verrà anche richiesto come i partecipanti siano venuti a conoscenza del concorso: se attraverso i canali web della fondazione Crc oppure mediante siti e giornali. In ultima istanza verrà chiesto di accettare l'informativa sulla privacy.

I premi per i primi tre classificati di ogni categoria

Il progetto La scuola che vorrei mette in palio ricchi premi per i primi tre classificati di ogni categoria.

Il primo classificato della categoria Disegno vincerà un kit con bonus libri e un gioco Montessori del valore totale di 250 euro, ma anche un bonus libri per la sua classe dello stesso valore. Il secondo e il terzo classificato di questa categoria vincono invece un kit con bonus libri e un gioco Montessori del valore rispettivamente di 200 e 150 euro.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Il primo classificato della categoria Racconto vincerà un bonus libri di 250 euro, per sé e per la sua classe, mentre il secondo e il terzo vincono due bonus libri del valore rispettivo di 200 e 150 euro. Il primo piazzato della categoria Video, infine, vincerà un bonus per attrezzature informatiche di 250 euro, per sé e per la sua classe, mentre gli altri occupanti dell'ipotetico podio si aggiudicheranno un bonus dello stesso tipo del valore rispettivo di 200 e 150 euro.

L'esito finale del concorso sarà reso noto nel mese di settembre 2020.