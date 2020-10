Per la serie BlastingTalks, intervistiamo Josip Kotlar, direttore scientifico dell’Osservatorio Energy Innovation dell’E&S Group Politecnico. L’Energy & Strategy Group è composto da docenti e ricercatori del Dipartimento di ingegneria gestionale e si avvale della collaborazione di altri Dipartimenti del Politecnico di Milano, in particolare del Dipartimento di energia, con l’obiettivo di analizzare gli operatori e le iniziative imprenditoriali nel settore delle energie rinnovabili in Italia.

Partiamo dal vostro ruolo di riferimento all’interno del settore dell’energia rinnovabile in Italia: può spiegare ai nostri lettori quali sono i vostri obiettivi?

Siamo un gruppo di ricerca composto da docenti e ricercatori del Dipartimento di ingegneria gestionale e lavoriamo in collaborazione con il Dipartimento di energia - Politecnico Milano. L’obiettivo di fondo del gruppo è di fornire un punto di riferimento per la comprensione delle dinamiche competitive di tutto ciò che riguarda le energia rinnovabili in Italia, ma anche in Europa e negli Stati Uniti.

E dal punto di vista pratico, in che modo lavorate?

Pensiamo alla nostra organizzazione come articolata su tre aspetti.

Il primo è quello della ricerca, sia di base che scientifica e applicata. Si vanno quindi a studiare tutti i fenomeni che riguardano l’energia rinnovabile, l’efficienza, la digital energy e la sostenibilità ambientale. Poi collaborando con il MIP del Politecnico di Milano c’è anche una forte attività di formazione, sia a livello di ingegneria gestionale (laurea specialistica) o master specialistici che rispetto ai programmi di tipo executive.

La terza area di lavoro è quella di advisoring, per mettere a disposizione delle imprese i risultati delle ricerche e delle competenze che si acquisiscono.

Recentemente avete presentato online l’Energy Innovation Report 2020: quali temi chiave sono emersi?

È uno dei sette report che abbiamo proposto nel 2020 e va a focalizzarsi su sostenibilità, trasporti e abitazioni private.

È l’ultimo in ordine di tempo (giunto alla seconda edizione) e vuole in qualche modo dare rotondità alla tematica, andando a focalizzarsi su quelle che sono le strategie, le strutture organizzative e le pratiche che permettono alle imprese di muoversi in questo mondo complesso e in rapido sviluppo. L’osservatorio di quest’anno voleva gettare delle traiettorie sulle quali le imprese energy possano allinearsi, con l’obiettivo di definire le proprie strategie dell’innovazione. Quest’anno in particolare ci siamo focalizzati sul mondo del Corporate Venture Capitalist. Abbiamo anche approfondito le traiettorie in termini di brevetti e ricerca scientifica.

Qual è stato l’impatto del coronavirus e delle conseguenti misure restrittive adottate dal governo e come avete garantito la continuità operativa?

È stata una sfida perché come gruppo abbiamo un livello aggiuntivo di complessità da gestire, essendo una istituzione pubblica che vale come luogo di scambio e di confronto. Questo è stato l’aspetto più influenzato dalla situazione. Abbiamo fatto leva sulle tecnologie digitali, implementando nuove modalità d'interazione e coordinazione dei lavori. Tutto il lavoro è stato spostato da febbraio - marzo totalmente online. Ci sono state di sicuro difficoltà, ma avevamo anche il grande vantaggio di avere dietro un’istituzione come il politecnico di Milano, che si è mossa molto bene per assicurare a noi docenti tutte le condizioni migliori per poter lavorare. I risultati sono stati buoni, perché tutti gli eventi che abbiamo organizzato hanno avuto grandissimo successo e addirittura abbiamo visto numeri in forte crescita anche grazie al vantaggio del digitale.

Quale sarà, a suo parere, l’impatto della Covid-19 all’interno del settore dell’energia rinnovabile e della green economy?

A livello macro stiamo attraversando un processo di fortissimo cambiamento, spinto da quelli che sono gli obiettivi dei nuovi target globali di riduzione e di contrasto al cambiamento climatico e al riscaldamento globale, verso la cosiddetta decarbonizzazione. Di fronte a questo trend, affrontato con grande disponibilità da parte degli Stati, adesso questo impianto si scontra con una situazione finanziaria in forte deterioramento, con l’aumento dell’indebitamento nazionale e la difficoltà a supportare con incentivi la migration che sta avvenendo. Quindi adesso, guardando al futuro, ci si può aspettare che da una parte la strategia improntata sugli incentivi potrebbe essere dirottata su vincoli e disincentivi (come nel caso della carbon tax) e sarà ancora più difficile per le imprese.

L’altra considerazione è che la chiave di volta sarà di sicuro l’innovazione, il progresso della conoscenza e della tecnologia. Ed è un tema che riporta all’ultimo osservatorio perché questa trasformazione non può che passare dalle startup, dalle imprese giovani e portate all’innovazione. Quest’ultime giocheranno un ruolo fondamentale per ridurre i costi e rendere l’obiettivo meno irrealistico.

Terminiamo infine con una domanda sulla possibile evoluzione del settore: cosa possiamo imparare da questa crisi?

Tra tutto emerge il tema dell’apertura e della collaborazione, che noi spesso mettiamo sotto l’ombrello del concetto dell’open innovation. Le imprese individuali, da sole, faranno sempre più fatica da una parte ad adattarsi e a essere flessibili nel riuscire a fare fronte alle esigenze che arrivano da fuori.

Dall’altra parte le imprese si rendono conto che da sole non possono sopportare tutto questo onere, oltre alle ristrettezze che si stanno manifestando a livello finanziario. Quindi emerge chiaramente che la strada maestra per procedere in maniera costruttiva è quella della collaborazione... sia a livello delle startup, sia per le imprese.