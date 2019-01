Annuncio

Annuncio

Una posizione ufficiale da parte del M5S ancora non c'è. Ma se le parole hanno un peso e un significato, quelle di ieri sera, pronunciate da Gianluigi Paragone durante la trasmissione Accordi e Disaccordi di Luca Sommi e Andrea Scanzi, indicano una tendenza piuttosto chiara all'interno dei Cinque Stelle. E la tendenza sarebbe quella di avallare la richiesta di autorizzazione a procedere [VIDEO] nei confronti del vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

Le parole di Paragone

Le dichiarazioni di Gianluigi Paragone [VIDEO] lasciano poco spazio alle ipotesi.

Paragone afferma di essere personalmente convinto che Matteo Salvini non abbia alcuna volontà di sottrarsi al processo. D'altra parte i Cinquestelle, in tutta la loro recente storia Politica non hanno mai lasciato che un ministro o anche solo un parlamentare si sottraesse alla Giustizia.

Advertisement

Addirittura, per Paragone lo stesso partito del vicepremier, la Lega Nord, potrebbe sorprendere molti e votare Sì all'autorizzazione a procedere. Anche perché questa sovraesposizione mediatica di Salvini per il caso della Diciotti, secondo Paragone, starebbe avvantaggiando proprio Salvini e il suo partito dal punto di vista strettamente elettorale.

I timori reconditi del M5S e la sicurezza di Salvini

Questa dichiarazione di Paragone, secondo diversi commentatori, potrebbe indicare che all'interno del Movimento regna una grande incertezza. Infatti, la sensazione è che, qualunque opzione si scelga, sia di votare a favore o contro l'autorizzazione a procedere contro il vicepremier, il risultato sarà decisamente a favore di Matteo Salvini e a scapito dei Pentastellati. D'altra parte votare contro l'autorizzazione a procedere significherebbe, per il M5S, creare una pericolosa frattura al suo interno.

Advertisement

I migliori video del giorno

Infatti, una quota consistente di Senatori Cinquestelle non gradirebbe la linea del No. Nello stesso tempo il diretto interessato ostenta sicurezza e sostiene che sarà direttamente il Senato a giudicare se sta operando bene come Ministro dell'Interno. Per quanto lo riguarda Salvini afferma che continuerà a svolgere il suo lavoro di difesa della Patria e della sicurezza dei suoi confini. E ribadisce che il lavoro di questo Governo è ancora molto, soprattutto sull'abbassamento delle tasse. Quindi, gli italiani possono stare tranquilli, non ci saranno crisi e questo Governo non cadrà ma andrà avanti nella sua azione riformatrice.