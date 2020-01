Ieri sera il mondo dello sport è stato sconvolto dalla scomparsa di Kobe Bryant. L'ex stella dei Lakers ha perso la vita in un tragico incidente in elicottero. Questa tragedia ha sconvolto tutto il mondo, anche perché insieme a Kobe Bryant c'era pure sua figlia Gianna di appena 13 anni. Nell'incidente hanno perso la vita nove persone che erano a bordo del veivolo schiantatosi sulle colline nei pressi di Los Angeles. Ovviamente appena è trapelata la notizia, molti sportivi hanno voluto ricordare il "Black Mamba" e hanno utilizzato i social per omaggiare la leggenda dell'NBA.

Fra i tanti messaggi di cordoglio sono arrivati anche quelli dei giocatori della Juventus e in particolare Cristiano Ronaldo, con un post su Instagram, si è detto straziato per la scomparsa di Kobe Bryant.

I giocatori della Juventus ricordano Kobe Bryant

Ieri sera, quando è arrivata la triste notizia della morte di Kobe Bryant, i giocatori della Juventus erano in campo al San Paolo per affrontare il Napoli. Al termine della partita, i campioni bianconeri sono venuti a conoscenza di questa immane tragedia che ha visto coinvolto l'ex leggenda del basket NBA.

Subito dopo il match contro il Napoli, Cristiano Ronaldo, con un post su Instagram, ha voluto ricordare il Black Mamba: "Kobe è stata una vera leggenda e ispirazione per tanti". Infine, CR7 ha fatto le condoglianze alla famiglia dell'ex campione dei Lakers e alle famiglie delle altre persone che hanno perso la vita in questo terribile incidente.

Bernardeschi, Ramsey e Dybala si uniscono al cordoglio per la morte di Kobe Bryant

Il mondo dello sport, in queste ore, sta ricordando con affetto Kobe Bryant e i social sono invasi da tantissimi messaggi di cordoglio. Fra questi c'è anche quello di Federico Bernardeschi, il quale si è espresso sui social usando le seguenti parole: "Se ne va una leggenda. Una tragedia a cui non riesco ancora a credere".

Anche Aaron Ramsey, con un post su Instagram, ha sottolineato che gli si è spezzato il cuore quando ha appreso la notizia della morte dell'ex stella del basket e di sua figlia Gianna. Il calciatore gallese della Juventus ha poi sottolineato che rivolgerà i suoi pensieri e le sue preghiere alla famiglia dell’ex leggenda dei Lakers e alle famiglie di tutte le vittime di questo terribile incidente.

Tra i giocatori della Juventus che hanno deciso di ricordare l’ex stella dei Lakers c’è pure Paulo Dybala. Il numero 10 juventino, con un post su Instagram, ha voluto sottolineare che il "Black Mamba" è stato un’icona: “Kobe è stato un’ispirazione per tutti”, ha scritto l'argentino, il quale poi ha voluto fare le sue più sentite condoglianze alle vittime di questa terribile tragedia.