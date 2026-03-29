Il Gran Premio degli Stati Uniti di MotoGP si accende sul Circuito delle Americhe, una delle tappe più impegnative del calendario. La gara principale è fissata per le ore 22:00 italiane, promettendo grande spettacolo e duelli intensi. Tra i protagonisti più attesi figurano Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio e Marc Marquez, tutti determinati a riscattarsi dopo le recenti difficoltà incontrate nelle qualifiche e nella Sprint.

Le qualifiche hanno visto Marco Bezzecchi penalizzato per impeding nei confronti di Marquez, un episodio che lo ha costretto a partire dalla quarta posizione in griglia.

Anche Marc Marquez ha ricevuto una penalità. La Sprint del giorno precedente ha invece incoronato Jorge Martin, che ha dimostrato un eccellente stato di forma con la sua Aprilia. Il sentimento diffuso tra gli addetti ai lavori è che "Andranno a caccia di riscatto Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio e Marc Marquez", a sottolineare la forte motivazione dei piloti.

I risultati del Warm-up

Il warm-up ha offerto un'anteprima delle forze in campo, con Marco Bezzecchi che ha registrato il miglior tempo in 2:01.631. A breve distanza si è piazzato Marc Marquez, con un ritardo di soli 0.089 secondi, seguito da Fabio Di Giannantonio a 0.462 secondi. Francesco Bagnaia ha chiuso settimo, mentre Jorge Martin si è posizionato nono.

Questi esiti preannunciano una gara equilibrata e combattuta. Il programma della giornata prevede le gare di Moto3 alle 19:00, Moto2 alle 20:15 e la MotoGP alle 22:00, tutte secondo il fuso italiano.

Situazione nel Mondiale e penalità recenti

Nel campionato MotoGP, Marco Bezzecchi detiene attualmente la leadership della classifica generale, forte dei successi ottenuti nelle prime gare stagionali. Jorge Martin, reduce dalla vittoria nella Sprint di Austin, si conferma tra i piloti più in forma. Marc Marquez, pur occupando la quarta posizione in classifica, è ancora alla ricerca della sua prima vittoria nel Mondiale in corso. La Sprint race ha visto Martin dominare con la sua Aprilia, precedendo Francesco Bagnaia su Ducati e Pedro Acosta.

Un episodio sfortunato ha coinvolto Marquez e Di Giannantonio, entrambi caduti e costretti a scontare una Long Lap Penalty; per Marquez si tratta della terza sanzione di questo tipo nella stagione.

Il Gran Premio degli Stati Uniti, con le sue caratteristiche tecniche e le sfide logistiche, si conferma un appuntamento cruciale. Gli appassionati potranno seguire l'evento in diretta tramite piattaforme specializzate, preparandosi a vivere uno spettacolo avvincente, ricco di colpi di scena e duelli tra i migliori talenti del motociclismo mondiale.