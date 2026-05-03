Jannik Sinner ha scritto una nuova pagina nella storia del tennis mondiale, conquistando il Masters 1000 di Madrid. L'azzurro ha dominato la finale contro Alexander Zverev con un netto 6-1, 6-2, in soli 57 minuti e 34 secondi. Questa vittoria lo consacra come il primo tennista di sempre a vincere cinque Masters 1000 consecutivi, un'impresa senza precedenti.

Il trionfo nella capitale spagnola è il culmine di una serie straordinaria iniziata a novembre 2025 con il successo al Paris Masters, proseguita poi con le affermazioni a Indian Wells, Miami, Monte-Carlo e, infine, Madrid.

Un percorso che evidenzia una dedizione e un impegno costanti, come ha sottolineato Sinner al termine della partita: “Ho cominciato molto bene la partita col break, sono soddisfatto del mio livello, bellissima vittoria, è stato un altro torneo incredibile. Dietro al mio record c’è molto lavoro, molta disciplina, molto impegno ogni giorno. Questi risultati vogliono dire tanto per me, sono molto contento di continuare a credere in me stesso. C’è un team ottimo alle mie spalle, si parla di me ma è giusto parlare anche di noi”.

L'altoatesino ha anche mostrato grande sportività, rivolgendo parole di rispetto al suo avversario: “Oggi non è stata la tua giornata – ha detto a Zverev – ma congratulazioni per il torneo.

Adesso si va a Roma e Parigi, ti auguro il meglio”.

Un primato assoluto nel tennis

Sinner è il primo campione nella storia del tennis a trionfare nei primi quattro Masters 1000 stagionali e a vincere cinque tornei di questa categoria in fila. La sua impressionante striscia vincente ha preso il via lo scorso anno a Parigi, dove ha sconfitto Felix Auger-Aliassime in finale. Nel corso di questa stagione, ha completato il prestigioso Sunshine Double, imponendosi sia a Indian Wells che a Miami senza cedere nemmeno un set, un altro record assoluto. Il successo a Monte-Carlo, ottenuto contro Carlos Alcaraz, ha ulteriormente preparato il terreno per l'apoteosi di Madrid, dove ha travolto il numero tre del mondo Alexander Zverev nella cornice della Caja Magica.

Il precedente primato di quattro Masters 1000 consecutivi apparteneva a Rafael Nadal, stabilito nel 2013. Sinner ha ora superato anche questa pietra miliare, consolidando la sua posizione come nuovo punto di riferimento del tennis mondiale. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha celebrato l'impresa sui social, definendola “un’altra pagina indimenticabile” per lo sport italiano.

I numeri di una stagione da record

I dati aggiornati confermano il dominio di Sinner, che ha raggiunto quota 14.350 punti nella classifica ATP, con un vantaggio di 1.390 punti su Carlos Alcaraz. È la sua ventitreesima vittoria stagionale e la ventottesima consecutiva nei Masters 1000. Con il trionfo a Madrid, Sinner ha sollevato il nono titolo Masters 1000 della carriera, avvicinandosi a leggende come Pete Sampras nella classifica all-time dei 1000.

La finale ha evidenziato una superiorità schiacciante, con Sinner che ha messo a segno il 76% di prime in campo, sette ace e ha perso solamente due punti sulla prima di servizio. È anche il suo terzo torneo vinto su terra battuta, dopo l'ATP 250 di Umago nel 2022 e il Masters 1000 di Monte-Carlo nel 2026.

La partita di Madrid è iniziata con un avvio travolgente di Sinner, che ha ottenuto due break nel primo set, infliggendo a Zverev un parziale di 18 punti a 5. Nel secondo set, nonostante un breve vantaggio iniziale di Zverev, l'azzurro ha ripreso saldamente il controllo, chiudendo l'incontro senza concedere alcuna opportunità all'avversario. Il successo di Madrid non solo conferma Sinner protagonista assoluto di questa stagione, ma rilancia le sue ambizioni in vista dei prossimi appuntamenti di Roma e Parigi.