Jannik Sinner ha scritto una nuova, memorabile pagina nella storia del tennis mondiale, conquistando il Mutua Madrid Open con una prestazione dominante. Il numero uno del mondo ha superato Alexander Zverev con un netto 6-1, 6-2 in una finale durata appena 58 minuti, assicurandosi il suo primo titolo nella capitale spagnola e dimostrando una forma impeccabile sulla terra rossa.

Questo successo proietta Sinner in una dimensione storica: è il primo tennista a vincere i primi quattro tornei Masters 1000 della stagione, aggiungendo Madrid ai trionfi già ottenuti a Parigi, Indian Wells, Miami e Monte-Carlo.

Con questa vittoria, il campione italiano ha esteso la sua impressionante striscia a ventotto vittorie consecutive nei tornei Masters 1000. La sua superiorità in finale è stata evidente: non ha concesso nemmeno una palla break a Zverev e ha vinto il 74% delle prime di servizio, consolidando ulteriormente il suo status di leader indiscusso del circuito.

Una finale senza storia e numeri da record

La partita contro Zverev, numero tre del mondo, si è rivelata un monologo di Sinner fin dalle prime battute. Nel primo set, l'azzurro ha dominato, lasciando all'avversario solamente cinque punti nei primi cinque giochi. Zverev è riuscito a tenere il servizio solo nel sesto gioco, ma Sinner ha chiuso rapidamente il parziale sul 6-1.

Il secondo set ha seguito un copione simile: l'italiano ha continuato a imporre il proprio ritmo, strappando due volte il servizio al tedesco e chiudendo la contesa con un perentorio 6-2. Questa è la nona vittoria consecutiva di Sinner contro Zverev, portando il bilancio dei confronti diretti a un significativo 10-4 a favore dell'italiano.

I numeri che accompagnano questa impresa sono straordinari: oltre al record dei cinque Masters 1000 consecutivi, Sinner ha raggiunto la ventitreesima vittoria di fila nel circuito maggiore e ha vinto ben 56 degli ultimi 58 set disputati. Il trionfo a Madrid lo ha reso il quarto giocatore nella storia, dopo leggende come Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal, a raggiungere la finale in tutti i nove tornei Masters 1000, distinguendosi inoltre come il più giovane a compiere tale impresa.

Con nove titoli Masters 1000 all'attivo, il primo dei quali conquistato a Toronto nel 2023, Sinner si avvicina a un altro traguardo storico.

Obiettivo: il "Career Golden Masters" e il Grande Slam

Sinner è ora a un passo dal completare il prestigioso "Career Golden Masters", un obiettivo che potrebbe raggiungere vincendo il prossimo torneo di Roma. Questo traguardo, che testimonia la versatilità e la costanza ai massimi livelli, lo proietterebbe ulteriormente nell'olimpo del tennis. Con lo sguardo già rivolto al Roland Garros, il campione italiano nutre anche l'ambizione di inseguire il sogno del Career Grand Slam, consolidando una carriera già ricca di successi e proiettata verso vette ancora più alte.