Jakub Mensik ha raggiunto la semifinale del Roland Garros, battendo Joao Fonseca nei quarti di finale. Il ventenne tennista ceco, numero 27 del ranking ATP, si è imposto sul diciannovenne brasiliano, numero 30 al mondo, con il punteggio di 6-4, 6-3, 7-6. La sfida, disputata sulla celebre terra rossa di Parigi, ha visto Mensik dimostrare solidità e concentrazione nei momenti chiave del match.

Fonseca, alla sua migliore campagna in un torneo del Grande Slam, ha lottato con determinazione ma non è riuscito a contrastare la maggiore efficacia di Mensik, che ha chiuso la partita in tre set.

Il match, durato complessivamente 2 ore e 44 minuti, ha visto il giovane ceco imporsi anche nel tie-break del terzo set, confermando la sua crescita e la capacità di gestire la pressione nei frangenti decisivi.

Un traguardo storico per il tennis brasiliano

Nonostante la sconfitta, Joao Fonseca può considerare questa edizione del Roland Garros un torneo memorabile. Il tennista brasiliano, infatti, è riuscito a riportare il suo Paese tra i migliori otto della competizione maschile dopo ben ventidue anni. L’ultimo a riuscirci era stato il leggendario Gustavo Kuerten, proprio il 2 giugno 2004, una data che ora si lega idealmente al percorso di Fonseca.

Nel suo cammino, Fonseca aveva superato avversari di rilievo come Luka Pavlovic, Dino Prizmic, il pluricampione Novak Djokovic e il forte Casper Ruud, dimostrando grande talento e incrollabile determinazione.

Durante l'incontro con Mensik, le condizioni di gioco sono state influenzate dalla pioggia, che ha costretto la chiusura del tetto sulla Philippe-Chatrier. Questa modifica ha reso la superficie più pesante e la palla meno veloce, fattori che hanno penalizzato Fonseca, autore di diversi errori non forzati. Mensik, al contrario, ha saputo adattarsi al meglio alla situazione, imponendo il proprio ritmo e conquistando una vittoria netta e meritata.

Prossimi impegni e brillanti prospettive

Con questa prestigiosa vittoria, Jakub Mensik si prepara ora ad affrontare in semifinale un avversario di altissimo livello: Alexander Zverev, attuale numero tre del mondo e unanimemente considerato tra i principali favoriti per la conquista del titolo a Parigi.

Per Joao Fonseca, invece, il futuro si prospetta estremamente promettente. Grazie agli eccellenti risultati ottenuti al Roland Garros, il tennista brasiliano è destinato a scalare ulteriormente il ranking ATP, consolidando la sua posizione e diventando il miglior sudamericano della classifica, superando l'argentino Francisco Cerúndolo.

I prossimi appuntamenti nel calendario di Fonseca includeranno l'ATP 500 di Halle e l'ATP 250 di Eastbourne, tornei che fungeranno da importanti tappe di avvicinamento all'iconico torneo di Wimbledon, offrendogli ulteriori opportunità per affinare il suo gioco e continuare la sua ascesa nel circuito professionistico.