Cambio programmazione in casa Mediaset per la prima settimana del mese di febbraio 2022. Le anticipazioni sui palinsesti della rete ammiraglia rivelano che ci saranno delle modifiche legate alla messa in onda di C'è posta per te e del Grande Fratello Vip 6, due trasmissioni molto amate e seguite dal pubblico di Canale 5.

In occasione del Festival di Sanremo 2022, sia Maria De Filippi che Alfonso Signorini osserveranno un turno di stop.

Arriva il Festival di Sanremo 2022 e Mediaset cambia la programmazione

Il cambio programmazione riguarderà la settimana in cui su Rai 1 andrà in onda la 72ª edizione del Festival della Canzone italiana di Sanremo, condotto da Amadeus.

Come da tradizione, la rete ammiraglia Rai dedicherà cinque serate alla storica kermesse musicale che tutti gli anni appassiona una media di oltre dieci milioni di spettatori in prime time. Per l'occasione, Mediaset ha scelto di modificare il palinsesto della prima serata di Canale 5 e, a farne le spese, saranno alcuni appuntamenti cardine della rete.

Uno di questi è il Grande Fratello Vip 6, il reality-show condotto da Alfonso Signorini che durante la settimana del Festival non osserverà il doppio appuntamento in prime time.

Cancellata la doppia puntata del Grande Fratello Vip 6 su Canale 5

Il GF Vip non sarà trasmesso nella serata di venerdì 4 febbraio, evitando così lo scontro diretto con la quarta serata del Festival, quella dedicata alle cover, durante la quale ci saranno diversi artisti che saliranno sul palco dell'Ariston per esibirsi con i 25 cantanti in gara.

Tuttavia, quello con il Grande Fratello Vip 6 non sarà l'unico appuntamento della settimana che non andrà in onda durante il Festival di Sanremo.

A farne le spese, infatti, sarà anche C'è posta pere te, il people-show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi che sarà cancellato nella serata di sabato 5 febbraio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

C'è posta per te salta la puntata del 5 febbraio: De Filippi non sfida Amadeus

Anche in questo caso, Mediaset ha preferito evitare il confronto diretto con la kermesse musicale condotta da Amadeus prevista proprio per il 5 febbraio. Molto probabilmente la serata conclusiva della manifestazione canora andrà incontro ad un boom di ascolti che avrebbe potuto mettere a rischio il primato di De Filippi del sabato sera.

Di conseguenza, per tutta la settimana in cui andrà in onda la 72ª edizione del Festival di Sanremo, Mediaset trasmetterà dei film che occuperanno la fascia della prima serata e che saranno una valida alternativa per quegli spettatori che non hanno intenzione di seguire l'evento musicale.

Amadeus, quindi, avrà "spazio libero" in prime time durante la settimana di riferimento, con l'obiettivo di provare a migliorare gli ascolti dell'anno scorso.