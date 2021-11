L'Inter ha cominciato a muoversi con largo anticipo sul mercato, sia in vista di gennaio, sia in vista della prossima estate, per cercare di rinforzare al meglio la rosa a disposizione del proprio allenatore, Simone Inzaghi.

Una piccola rivoluzione che potrebbe toccare un po' tutti i reparti visti i tanti giocatori in scadenza di contratto. In difesa sono in scadenza Ranocchia, D'Ambrosio e Kolarov, praticamente tutte le alternative ai tre titolari, mentre in avanti potrebbe andare via Alexis Sanchez. Il grande sogno in attacco risponde al nome di Dusan Vlahovic, anche se la concorrenza è tanta, rappresentata in particolar modo dalla Juventus.

Inter su Denayer

In difesa l'Inter avrebbe messo nel mirino il difensore del Lione, Jason Denayer. Il calciatore non è imprescindibile per la squadra francese anche se in questa stagione ha dato un discreto contributo anche in fase offensiva. Sono dieci le presenze raccolte in Ligue 1, mettendo a segno due reti, a fronte di tre gare in Europa League.

Il giocatore rappresenta una di quelle opportunità di mercato che aveva paventato l'amministratore delegato della società nerazzurra, Giuseppe Marotta. Classe 1995. Denayer andrebbe a ringiovanire il reparto tra le alternative al trio titolare in difesa. Il centrale del Lione ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e le trattative per il rinnovo non sembrano decollare, con l'inserimento dell'Inter che potrebbe chiudere ogni discorso in maniera definitiva,

Duello con la Juventus per Vlahovic

L'Inter proverà a rinforzare anche l'attacco nelle prossime sessioni di Calciomercato anche se difficilmente ci saranno investimenti pesanti a gennaio.

Possibile, invece, che ciò avvenga per la prossima estate e l'obiettivo numero uno sarebbe Dusan Vlahovic, sondato già questa estate. La Fiorentina sarà costretta a cederlo per non perderlo a parametro zero l'anno dopo, essendo in scadenza di contratto a giugno 2023.

I nerazzurri dovranno battere la concorrenza della Juventus e dei top club europei.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I viola sparano alto e chiedono almeno 70 milioni di euro, cifra che difficilmente potrà essere sborsata dai club italiani. Per questo motivo sia i nerazzurri che i bianconeri proveranno ad inserire delle contropartite tecniche per abbassare l'esborso economico.

La Juve sarebbe pronta a offrire Dejan Kulusevski, valutato 25 milioni di euro, e Daniele Rugani, valutato intorno agli 8 milioni di euro.

L'Inter, dal proprio canto, potrebbe mettere sul piatto i cartellini di almeno due tra Roberto Gagliardini, Valentino Lazaro e Andrea Pinamonti, con gli ultimi due che attualmente sono in prestito rispettivamente al Benfica e all'Empoli.