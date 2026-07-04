Il mercato delle big di Serie A continua a muoversi tra nuove trattative e obiettivi già seguiti in passato. La Juventus sarebbe tornata con decisione su Leon Goretzka per rinforzare il centrocampo, riaprendo i contatti con il nazionale tedesco. L'Inter, invece, avrebbe trovato un'intesa di massima con Trevoh Chalobah e sarebbe ora al lavoro con il Chelsea per chiudere l'operazione. Sul fronte rossonero, infine, il Milan starebbe tentando di convincere Luka Modric a proseguire la propria avventura a San Siro anche nella prossima stagione.

Di Marzio: la Juventus riaccende la pista Goretzka

Secondo quanto riferito dal giornalista Gianluca Di Marzio, la Juventus continua a lavorare per rinforzare il proprio centrocampo e tra i nomi che restano sul taccuino della dirigenza bianconera ci sarebbe ancora quello di Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco, già accostato al Milan durante la sessione invernale di mercato, rappresenterebbe uno dei profili più graditi per aggiungere esperienza, fisicità e qualità alla mediana.

Stando alle ultime indiscrezioni, i contatti con il classe 1995 sarebbero stati riavviati nelle ultime ore. Attualmente svincolato, Goretzka costituirebbe un'opportunità particolarmente interessante sotto il profilo economico, anche se la concorrenza internazionale potrebbe rendere la trattativa tutt'altro che semplice.

La Juventus, però, sembrerebbe intenzionata a valutare fino in fondo la fattibilità dell'operazione, nella speranza di regalare a Luciano Spalletti un rinforzo di primo piano prima dell'inizio della stagione.

Inter-Chalobah, c'è l'intesa. Il Milan prova a trattenere Modric

Sempre secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo X, l'Inter avrebbe raggiunto un accordo di principio con Trevoh Chalobah per un contratto valido fino al 2031. Un passo importante che avvicinerebbe il difensore inglese ai nerazzurri, anche se resta ancora da trovare l'intesa definitiva con il Chelsea. I Blues, infatti, continuerebbero a valutare il centrale circa 35 milioni di euro, cifra ritenuta necessaria per dare il via libera alla cessione di un giocatore considerato non più imprescindibile.

Parallelamente, dall'altra parte della città, il Milan starebbe lavorando sul futuro di Luka Modric. Ancora secondo Schira, sarebbe stato direttamente Ruben Amorim a chiedere alla società di provare a trattenere il regista croato per un'altra stagione. Il tecnico rossonero considererebbe infatti l'esperienza e la leadership dell'ex Real Madrid elementi fondamentali per accompagnare la crescita del nuovo progetto tecnico.