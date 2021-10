Astea Energia è una società per azioni del Gruppo Sgr di Osimo (Ancona). Nasce nel 2003 in seguito alla liberalizzazione del mercato del gas naturale, ma l’azienda, nel tempo, ha investito le sue risorse in un nuovo progetto che include l'energia elettrica. Astea, infatti, grazie al processo di liberalizzazione del mercato elettrico avvenuto nel 2007, in virtù del quale anche i clienti domestici possono liberamente scegliere il proprio fornitore di energia, si impone velocemente sul territorio e inizia l’acquisizione di nuovi clienti, fino ad arrivare ai 13.000 utenti serviti di oggi.

Clienti che possono contare su un filo diretto con il loro gestore grazie ad un apposito numero verde.

Servizio Clienti Astea: tutti i contatti

Astea Energia è un riferimento nel campo energetico per i residenti nei comuni compresi tra le province di Ancona e Macerata, e si occupa della vendita di gas ed energia elettrica, ma non solo. Ha infatti la gestione di diversi servizi del settore energetico, tra cui la distribuzione del gas naturale con il marchio Adrigas. L’azienda garantisce agli utenti l’offerta di un servizio affidabile, caratterizzato da una immediata capacità di intervento sul territorio.

Per tutti i clienti che desiderano avere assistenza commerciale, l’azienda mette a disposizione il numero verde 800.99.26.27, sempre gratuito, anche da cellulare, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle ore 17:00 e il sabato dalle 8:00 alle 13:00.

Gli operatori potranno anche fornire indicazioni sulle offerte per le forniture luce e gas a chi non è ancora cliente. Servizio particolarmente utile in questo periodo, visti ii rincari delle bollette annunciati. Una panoramica completa sulla possibilità di cambiare fornitore di luce e gas è disponibile anche pagina dedicata di Blasting News, Abbassa Bollette.

Inoltre, sono messi a disposizione una serie di contatti, consultabili sul sito in rete dell’azienda, ai quali potersi rivolgere in caso di richieste di pronto intervento, sia per problematiche riguardanti l’energia elettrica che per il gas.

Contatti per segnalare disservizi o inviare reclami

Obiettivo principale di Astea Energia è quello di guadagnare la fiducia dei suoi clienti e, soprattutto, riuscire a mantenerla nel tempo. Ragione per la quale, il gruppo focalizza il suo impegno verso un costantemente miglioramento della qualità del servizio. Le segnalazioni dei clienti non vengono mai sottovalutate, come testimoniato dalle numerose possibilità messe a disposizione per entrare in contatto con l’azienda. Oltre al numero verde gratuito 800.99.26.27, attraverso il quale è possibile ottenere in maniera rapida e diretta tutti i chiarimenti necessari dagli operatori del Call Center, è possibile, in alternativa, rivolgersi agli sportelli presenti sul territorio per risolvere le problematiche, segnalare un disservizio o verificare le modalità di accesso al bonus bollette.

Nel caso in cui i riferimenti sopra indicati non abbiano consentito di trovare una soluzione adeguata al problema, l’azienda può essere via e-mail all’indirizzo servizioclienti@asteaenergia.it, oppure via fax al numero 071 2417777. Comunicazioni scritte possono infine essere inviate a mezzo raccomandata all’indirizzo della sede aziendale in via Guazzatore 163, 60027 Osimo (AN).

Nella comunicazione dovranno essere indicati i dati dell’intestatario del contratto, l’indirizzo di fornitura, il servizio a cui si riferisce il reclamo e il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell’energia elettrica (POD) o di consegna del gas naturale (PDR) oppure, in alternativa, il codice cliente indicato sulla bolletta.

Anche uno sportello web per Astea Energia

Astea Energia permette anche di usufruire, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, di alcuni servizi direttamente da internet. È possibile, infatti, accedere 'virtualmente' agli sportelli attraverso la sezione presente sulla piattaforma “Contattaci” del servizio SportelloOnline. Per usufruire del servizio dello ‘Sportello Web’ è necessario registrarsi nell’area riservata ai clienti di Astea Energia. Sarà poi richiesto di inserire la login e la password per accedere velocemente al sistema e ai servizi desiderati.