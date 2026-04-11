Il Settebello della pallanuoto italiana ha conquistato la sua quarta vittoria consecutiva nella World Cup 2026, superando la Grecia con un combattuto 16-14. L'incontro, disputato ad Alessandropoli, ha visto gli azzurri mostrare grande determinazione e spirito di rivincita, specialmente dopo la recente sconfitta subita contro gli ellenici nella finale per il bronzo agli Europei di Belgrado.

La partita ha preso il via con un'Italia decisa, che grazie a un'ottima prestazione di Alessandro Carnesecchi, si è portata avanti anche di tre reti, chiudendo il primo tempo sul 6-4.

La reazione greca non si è fatta attendere: un parziale di 6-0 ha ribaltato il punteggio, portando la Grecia in vantaggio per 9-6 a meno di tre minuti dalla fine del secondo periodo. Nonostante il momento difficile, gli azzurri non si sono arresi. Dopo un terzo tempo equilibrato, conclusosi sull'11-12, è stato Matteo Iocchi Gratta a riaccendere la speranza nel quarto periodo, segnando prima il gol del pareggio e poi quello del sorpasso, infiammando la squadra.

La Grecia ha risposto con un rigore trasformato da Kalogeropoulos, che ha firmato la sua quaterna personale, riportando il match in parità. Tuttavia, la difesa italiana ha retto con tenacia. Jacopo Alesiani ha segnato in situazione di uomo pari, mentre Gianmarco Nicosia si è distinto con una parata cruciale in inferiorità numerica.

Nonostante un'altra superiorità numerica per la Grecia, un errore ha penalizzato gli ellenici. Alesiani ha poi chiuso i conti con un gol dal perimetro a 58 secondi dalla sirena, seguito da Filippo Ferrero che, a 13 secondi dalla fine, ha siglato il 16-13, una tripla personale che ha regalato il +3 definitivo. La rete finale di Chatzis non ha modificato l'esito della sfida.

Prossimo impegno: la sfida con la Spagna

Con questa vittoria, l'Italia, insieme alla Spagna, ha già ottenuto il pass per la Super Final di Sydney, in programma dal 22 al 26 luglio. Nonostante la qualificazione già in tasca, la competitività rimane altissima. La Spagna, detentrice del titolo mondiale (Singapore 2025) e della World Cup, ha dimostrato la propria forza sconfiggendo l'Ungheria per 13-9 nell'altra partita del girone.

Il prossimo appuntamento per il Settebello è fissato per oggi alle 18:45, quando affronterà nuovamente la Spagna in una partita che si preannuncia spettacolare e ricca di intensità.

La rosa del Settebello e il format della World Cup

La squadra italiana che sta affrontando la World Cup 2026 è composta da Marco Del Lungo, Francesco Lorenzo Cassia, Stefano Guerrato, Giacomo Cannella, Filippo Ferrero, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce, Tommaso Gianazza, Matteo Iocchi Gratta, Lorenzo Bruni, Mario Del Basso, Alessandro Carnesecchi, Gianmarco Nicosia, Jacopo Alesiani, Eduardo Campopiano e Alessandro Balzarini. Lo staff tecnico include il direttore sportivo Stefano Tempesti, l'assistente tecnico Goran Volarevic e il team manager Daniele Bianchi.

Nel Girone C della Division I della World Cup 2026, l'Italia si trova attualmente in testa alla classifica con 3 punti, seguita da Ungheria e Spagna, mentre la Grecia è ancora a zero. Il formato del torneo prevede che le prime due squadre di ciascun girone accedano direttamente alla fase finale di Sydney. Le terze e quarte classificate si sfideranno in un altro girone per l'ultimo pass alla Final Eight. L'Australia, in quanto Paese ospitante, è già qualificata di diritto.

Le partite del 9 aprile hanno visto anche altri risultati interessanti nel Girone D: Serbia-Stati Uniti 12-14 e Croazia-Olanda 12-8. Il Settebello si prepara dunque a un nuovo test di alto livello, con l'obiettivo di continuare a dimostrare la propria crescita e competitività sul palcoscenico internazionale.