Il lunedì 20 aprile propone un calendario sportivo intenso, con numerosi appuntamenti in diretta TV e streaming. Dagli Europei di sollevamento pesi e di lotta, con azzurri, al ciclismo (Tour of the Alps) e all'atletica (Maratona di Boston). La serata sarà dominata dagli sport di squadra, con la finale scudetto del basket femminile e il posticipo di Serie A tra Lecce e Fiorentina.

Europei: sollevamento pesi e lotta azzurra

A Batumi, la seconda giornata degli Europei di sollevamento pesi vede in gara Sergio Massidda nei -65 kg e Noemi Filippazzo nei -58 kg.

Streaming su Weightlifting House TV. A Tirana, iniziano i Campionati Europei di lotta. La prima giornata di greco-romana schiera gli azzurri Adalberto Minazzi (55 kg), Giovanni Paolo Alessio (77 kg) e Danila Sotnikov (130 kg). Streaming su UWW+.

Il pomeriggio prosegue con ciclismo e atletica. Il Tour of the Alps parte dalle 13.35 su RaiSport HD e in streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 2, DAZN. Per l'atletica, la Maratona di Boston dalle 15.30 su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN.

La serata degli sport di squadra: basket e calcio

La serata del 20 aprile ospita gli sport di squadra. Alle 20.15, il basket femminile propone gara-1 della finale scudetto tra Schio e Venezia, su RaiSport HD e in streaming su Rai Play e FLIMA.

Alle 20.45, il posticipo di Serie A vedrà Lecce e Fiorentina affrontarsi. La partita sarà visibile su DAZN e su DAZN 1 (canale 214 di Sky).

Il palinsesto calcistico serale si completa con la Premier League: alle 21.00, Crystal Palace-West Ham, trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Go e NOW. A livello internazionale: MLS (Los Angeles FC-San José Earthquakes, 01.00, Apple TV), campionato argentino (Rosario Central-Sarmiento, 01.30, Sportitalia e Como TV), e Finale Youth League (18.45, Sky Sport Uno, NOW e UEFA.tv).