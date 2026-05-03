Jannik Sinner ha scolpito il suo nome nella storia del tennis mondiale, conquistando il Masters 1000 di Madrid e realizzando un'impresa senza precedenti. L'azzurro ha trionfato nella finale contro Alexander Zverev con un perentorio 6-1, 6-2, in un incontro durato appena 57 minuti e 34 secondi. Questa vittoria non è solo un titolo, ma rappresenta il suo quinto Masters 1000 consecutivo, un risultato mai raggiunto da nessun altro tennista nell'intera storia del circuito.

Il percorso straordinario che ha condotto Sinner a questo traguardo epocale ha preso il via a novembre 2025 con la vittoria al Paris Masters.

Da quel momento, il campione italiano ha inanellato una serie inarrestabile di successi, aggiudicandosi i prestigiosi tornei di Indian Wells, Miami, Monte Carlo e, infine, il Mutua Madrid Open. Questa sequenza ininterrotta di affermazioni nei tornei più importanti del calendario ATP sottolinea non solo una continuità di rendimento eccezionale, ma anche una forza mentale e una determinazione fuori dal comune che lo contraddistinguono.

Un dominio assoluto sul campo

La finale di Madrid ha offerto una chiara dimostrazione del momento di forma sublime che sta vivendo Sinner. L'azzurro ha letteralmente dominato l'avversario tedesco, concedendogli solo tre game e mostrando un tennis aggressivo, preciso e praticamente impeccabile.

L'intera campagna di Sinner a Madrid è stata caratterizzata da una superiorità schiacciante: in tutto il torneo, ha perso un solo set, evidenziando una condizione fisica e mentale di altissimo livello e una capacità di gestire la pressione in ogni momento della competizione. Con questa ennesima vittoria, Sinner si conferma come uno dei protagonisti indiscussi del tennis mondiale, costantemente impegnato a riscrivere i record della disciplina.

I numeri di una leggenda nascente

Analizzando più a fondo la portata di questo successo, Jannik Sinner è diventato il primo giocatore nella storia della serie ATP Masters 1000, istituita nel lontano 1990, a vincere ben cinque titoli consecutivi. Questo incredibile filotto di vittorie è maturato dopo il suo rientro in campo a Shanghai nell'ottobre precedente, segnando l'inizio di un'era di successi senza precedenti per il tennista italiano.

Con il trionfo nella capitale spagnola, Sinner ha ora conquistato un totale di nove corone Masters 1000 in carriera, un bottino impressionante per la sua giovane età.

Il suo palmarès si arricchisce ulteriormente con il raggiungimento di quindici 'Big Titles', una speciale classifica che include i successi nei tornei del Grande Slam, i Masters 1000, le Nitto ATP Finals e l'oro olimpico in singolare. Con questo risultato, Sinner eguaglia il talentuoso Carlos Alcaraz in questa prestigiosa graduatoria, a testimonianza del suo impatto a livello globale. A soli ventiquattro anni, Jannik Sinner continua a scalare le vette del tennis, consolidando la sua posizione tra i grandi di sempre e promettendo di lasciare un'impronta indelebile nella storia di questo sport.