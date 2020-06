Il trigono planetario in oroscopo fa parte di un aspetto astrale favorevole. In un particolare momento cosmico, i corpi celesti vengono a trovarsi in posizioni equilibrate atte ad avviare rivoluzioni positive per l’amore e il lavoro. Questo aspetto astrale avviene tra due pianeti che incrociano le loro energie in modo costruttivo e benefico per i segni che li ricevono. Si va a formare così un triangolo immaginario che lambisce in maniera propizia anche un terzo simbolo zodiacale. Di seguito le caratteristiche e curiosità del trigono planetario.

Trigono planetario: ecco il significato in astrologia

In astrologia, il trigono planetario interseca energie positive tra i vari pianeti, segnando un momento particolarissimo, unico e benefico per tutte le sfere vitali dei simboli che lo ricevono. Nella ruota dello zodiaco ogni casa astrologica viene suddivisa in 30° ed ecco che la figura astrale del trigono si va a formare quando due pianeti si posizionano a una distanza di 120°. Questo aspetto astrale viene considerato armonico e rafforza sia la forza di ciascun astro, che il significato delle case astrologiche coinvolte. I pianeti lavorano in modo complementare e garantiscono benessere, elargendo fortuna e facendo concretizzare i progetti in cantiere senza alcuno sforzo.

Questo aspetto fortunato smuove gli animi e avvia meccanismi di rinnovamento molto profondi, dove si ampliano le vedute mentali e si acuiscono le sensazioni amorose, sbloccando spesso anche delle situazioni stagnanti.

Esempi e significato del trigono planetario nei pianeti veloci

Il trigono planetario nei pianeti veloci sottolinea la sensibilità in amore, la destrezza nel prendere al volo alcune situazioni fortunate e la vitalità con cui si affrontano eventuali attriti.

Fanno parte dei pianeti veloci i due luminari, quindi Sole e Luna, Mercurio e Venere. Sole e Luna in trigono armonico avviano un periodo di armonia interiore. È buono l’equilibrio psicofisico e l’apertura a vivere i sentimenti con slancio, lasciando fluire le emozioni in modo costruttivo. Questa figura astrale segna il momento giusto per appianare eventuali tensioni e sancire legami fortunati in amore, così come ottenere successo in campo lavorativo.

Sole trigono a Mercurio invece fa aumentare la comprensione di sé e allarga gli orizzonti mentali in modo benefico. È acuita l’intelligenza e si superano le difficoltà con maggiore destrezza. Sole e Venere armonici garantiscono l’approfondimento dell’amore e avviano situazioni sentimentali fortunate. In ambito professionale i progetti in cantiere sono portati avanti con successo. Invece per quanto riguarda Luna in trigono a Mercurio, i ritmi si accelerano e si evade dalla solita routine in modo imprevedibile. È favorito il rapporto con una figura di tipo femminile che può essere d’aiuto anche in campo professionale. Luna e Venere in aspetto astrale di trigono avvia rapporti amorosi intensi ed eccitanti.

L’amore prende il volo e in ambito lavorativo, si possono raccogliere i risultati del lavoro svolto, ottenendo successo.

Il trigono planetario nei pianeti lenti e semi-lenti

In Oroscopo, il trigono planetario che si va a formare nei pianeti lenti e semi-lenti, ossia Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno e Plutone, avvia una rigenerazione spesso tormentata, anche se necessaria per evolvere. Marte in trigono a Giove garantisce dinamismo e coraggio, fortuna in amore. In aspetto favorevole a Saturno, acuisce il senso del dovere in campo professionale e smorza un po’ la sensualità in amore. Marte e Urano in aspetto armonico rivoluzionano le sfere vitali con determinazione, entusiasmo e originalità.

In sinergia con Nettuno invece si evince l’impazienza di raggiungere le mete ambite, mentre con Plutone, l’astro marziano sprigiona una volontà inflessibile sul lavoro e molto passionale in amore. Giove trigono a Saturno produce pazienza e meticolosità nel costruire per il futuro. C’è più comprensione in amore e sul lavoro maggiore impegno nel portare avanti i progetti in maniera fortunata.

Con Urano, Giove viene rivoluzionato dall’originalità del primo astro e avvia rivoluzioni eccentriche per uscire dalla solita routine sentimentale o lavorativa. Giove trigono a Nettuno potrebbe fare idealizzare la persona amata e approfondire idee utopistiche sul lavoro. Infine Giove in trigono a Plutone apporta cambiamenti ambiziosi sul lavoro e tendenza al chiarimento in amore.

Per quanto riguarda invece Saturno in trigono a Urano si ha la tendenza a cristallizzarsi in alcune situazioni che necessitano di un rinnovamento. Saturno invece in aspetto armonico con Nettuno garantisce un modo di fare ordinato e obiettivo, anche se creativo. Con Plutone l’astro saturniano avvia un cambiamento lento e graduale che lambisce tutte le sfere vitali. Infine Nettuno e Plutone in trigono planetario favorevole confondono un po’ il sogno con la realtà, catapultando in un mondo fantasioso e surreale. Se non si cercherà di aggrapparsi a queste utopie, si riuscirà a progredire liberandosi dalle scorie e aprendosi a un futuro evolutivo e fortunato.