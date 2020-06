Giove ha una superficie molto estesa ed è tra i più grandi pianeti gassosi. Molto vicino al Sole, risulta colorato di striature rosse, bianco e arancio. Nell’Oroscopo, Giove garantisce successo, fortuna ed espansione personale. Ricevere questo astro fortunato nel segno significa quindi potenziare la propria fiducia in se stessi e ricevere una grande ricchezza interiore. Come un riflettore puntato sul proprio stato d’animo, l’astro della fortuna avvia un’introspezione benefica per approfondire tutte le sfere vitali e prendere così le giuste decisioni per progredire. Di seguito le caratteristiche e curiosità di Giove.

Giove: ecco il significato in astrologia

Nuova energia viene garantita dal passaggio di Giove in ciascuna casa astrologica dell’oroscopo. L’ottimismo viene potenziato da questo astro fortunato che sprigiona fiducia in se stessi e garantisce successo pieno in qualsiasi sfera vitale. Questo astro fa parte dei pianeti lenti ed è quindi legato alla consapevolezza di ciascun simbolo zodiacale. Focalizzando ciò che produce benessere, questo pianeta illumina le parti buie ed espande la ricchezza materiale e spirituale. A livello caratteriale garantisce espansività, simpatia e socievolezza. In amore rende gli affetti più stabili e sicuri, garantisce il raggiungimento di risultati positivi. In campo lavorativo avvia la realizzazione dei progetti tenuti in cantiere, facilita la carriera professionale e produce guadagni.

Collegato anche alla crescita, può favorire l’assimilazione di tutto ciò che produce benessere, quindi bisogna fare attenzione al desiderio di eccedere anche con il cibo. In dissonanza questo astro causa cupidigia, sperpero di denaro e sfiducia nelle proprie capacità.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Giove nei primi sei segni dello zodiaco

Nell’oroscopo, Giove attiva la vita affettiva, spirituale e materiale di ciascun segno zodiacale. In Ariete, questo astro garantisce indipendenza ed entusiasmo. Il modo di amare diventa sincero e, in ambito lavorativo, vi è molta ambizione e una grande capacità di organizzazione.

Se leso, si riscontra tanta impulsività ed eccessivo orgoglio. Nella seconda casa astrologica, quella dedicata al Toro, Giove armonico produce amore, fa apprezzare la buona tavola e il piacere dei sensi. In campo professionale, favorisce i guadagni. In dissonanza potrebbe produrre avidità, materialismo e causare scandali. In aspetto armonioso nei Gemelli, il pianeta della fortuna avvia una grande apertura mentale, simpatia e socievolezza. Sul lavoro sono favorite le attività letterarie e i viaggi per affari. In aspetto disarmonico, può capitare che l’individuo manchi di concretezza, dando importanza a cose futili. In ambito lavorativo possono esserci ammanchi di denaro. Nel segno zodiacale del Cancro Giove diventa accomodante e potenzia la sensibilità, gli affetti.

Il senso della famiglia è spiccato e, anche in amore, si fa riferimento a valori tradizionali. Sono favorite in ambito professionale le attività immobiliari, il commercio, mentre in dissonanza questo astro può provocare una sensualità eccessiva e una golosità vorace. Il Leone invece riceve l’influsso dell’astro in modo vitale e viene potenziata l’ambizione, l’amore per tutto ciò che è bello. La simpatia e il magnetismo diventano armi per ottenere successo in tutte le sfere vitali. In amore è previsto il matrimonio, mentre se in dissonanza, questo segno orgoglioso di per sé può essere investito da un amore smodato per il piacere e tendere all’indecisione, all’avidità. Infine nella Vergine, Giove elargisce pazienza, buona organizzazione, prudenza.

Gli obiettivi vengono portati avanti facendo uso delle spiccate capacità mentali e si concretizzano con esito favorevole. Se leso, Giove causa disaccordi sul lavoro e difficoltà in amore.

Giove in domicilio nella seconda sestina di segni zodiacali

Nell’oroscopo e in Bilancia, Giove produce appagamento, stabilità amorosa, tranquillità e pace. L’equità viene potenziata e anche sul lavoro, vi è una propensione ad approfondire il tutto con diplomazia. Se leso, questo astro produce un’imparzialità e una mancanza di analizzare le situazioni in maniera obiettiva. In Scorpione, l’astro della fortuna sprigiona un magnetismo in amore che fa concretizzare i desideri, con fiducia e perseveranza. Vengono acuite le facoltà esoteriche e un’intuizione profonda risulta d’aiuto anche sul lavoro.

In dissonanza, possono sorgere intrighi e viene potenziata una sensualità che risulta eccessiva. Nel segno zodiacale del Sagittario, Giove amplia gli orizzonti mentali e potenzia l’ottimismo. Lo spirito è libero e simpatico, così sono favorite le attività letterarie in campo professionale e potenziati gli amori a distanza. In dissonanza, l’astro potrebbe produrre arroganza e portare allo sperpero di denaro. Nella casa astrologica pratica e rigorosa del Capricorno, si evince un’ascensione favorevole al successo professionale. C’è un’attitudine al comando anche in amore, ma gli affetti sono lungimiranti e ordinati. Se leso, Giove produce freddezza ed egoismo. Nell'Acquario invece viene potenziata la simpatia, la socievolezza e si approfondiscono i rapporti amicali.

Il soggetto evita discussioni in amore e sul lavoro, portando avanti le sue idee con perseveranza. In posizione sfavorevole, è prevista insofferenza e un atteggiamento troppo collerico. Infine per quanto riguarda l’ultimo segno dello zodiaco, i Pesci, l’astro della fortuna elargisce affabilità, sensibilità in amore e senso pratico sul lavoro. Se leso, Giove procura menefreghismo e inaffidabilità in amore.