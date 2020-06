Nettuno risulta l’ottavo pianeta del sistema solare. L'astrologia lo collega al piano spirituale, ai desideri più reconditi, alle illusioni. Astro misterioso, potenzia il lato interiore di ciascun simbolo zodiacale, garantendo intuizione, sensibilità e forza di rigenerazione. Se in aspetto disarmonico, può provocare delusione, mancanza di senso della realtà e un atteggiamento di dipendenza nei confronti degli altri. Di seguito le caratteristiche e curiosità su Nettuno.

Nettuno: ecco il suo significato in astrologia

Nettuno in Oroscopo è il pianeta dei desideri, dell’approfondimento dell’inconscio che fa salire a galla le sensazioni più profonde e le passioni più recondite.

Questo pianeta della spiritualità fa sgretolare le barriere che legano agli altri e avvia una rigenerazione interiore, accompagnando per mano ciascun simbolo zodiacale verso una nuova crescita. Ad esso si ricollega anche la connessione con il mondo spirituale, quindi si acuiscono l’intuizione e la fantasia. Il segno zodiacale che riceve Nettuno in transito o in aspetto planetario favorevole tende ad assorbire le sensazioni altrui come una “spugna emotiva”, dando campo libero a una sensibilità e una comprensione altrui senza limiti. Se dissonante, questo astro può provocare una fuga dalla realtà, dove il sogno scatena percezioni spesso illusorie.

Nettuno nei primi sei segni dello zodiaco

In oroscopo, Nettuno risulta quindi il pianeta della metamorfosi, dell’approfondimento del proprio io che fa rigenerare tutte le sfere vitali con sensibilità e fantasia.

Avere quindi Nettuno in Ariete significa acuire l’intuizione, quasi sfiorando la chiaroveggenza. In amore le situazioni sono vissute intensamente e in campo professionale l’immaginazione fervida produce un lavoro creativo e originale. Se leso, questo astro provoca irrequietezza e paura del domani. Per quanto riguarda il segno zodiacale del Toro, si evince una maggiore premura per i bisogni altrui, fiuto per gli affari in campo lavorativo e in amore una spiccata sensualità.

In dissonanza o opposizione, possono insorgere perdite finanziarie e notevole squilibrio affettivo. Nel segno dei Gemelli, l’astro in posizione armonica acuisce la sensibilità e amplia la capacità di comprensione. Buoni i legami sentimentali mentre in ambito professionale, ci si mette maggiormente al servizio del prossimo.

In dissonanza, l’astro produce progetti utopici e false speranze. Nella quarta casa astrologica, quella del Cancro, Nettuno si congiunge all’energia lunare e regala uno spirito profondo e contemplativo. L’intelligenza è ricettiva e quasi telepatica nei confronti degli altri. In ambito lavorativo si prevedono guadagni mentre in amore è prevista la riuscita dei progetti. Nettuno in dissonanza può produrre invece fantasie morbose e instabilità nei rapporti con gli altri. Nel Leone, l’astro della spiritualità potenzia la bontà, predispone al benessere sia materiale che emotivo e avvia amori spesso platonici. Se leso, accentua all’estremo la sensualità. Infine nel segno zodiacale della Vergine e in aspetto armonico, non vi sono preoccupazioni in campo lavorativo e in amore si potenzia una capacità di analisi preziosa, poiché molto pratica e concreta.

Nettuno disarmonico può produrre invece superficialità, dissensi e difficoltà in amore.

Nettuno in domicilio nella seconda sestina di segni zodiacali

In Bilancia, Nettuno eleva intellettualmente e rafforza i legami di coppia. Sul lavoro si prevede uno spiccato idealismo, mentre in dissonanza l’astro produce intralci e difficoltà. Nel segno zodiacale dello Scorpione, Nettuno regala destrezza investigativa nell’analizzare le situazioni e le persone, traendo giudizi giusti. Se in aspetto armonico garantisce fortuna in amore e sul lavoro, in dissonanza può provocare una vita sentimentale complicata e passioni travolgenti e sregolate. Per quanto riguarda il Sagittario, l’astro dell’inconscio regala bontà, un atteggiamento caritatevole nei confronti degli altri e gran magnetismo in amore.

Se il piano lavorativo acquista creatività e le idee geniali sono tutte da attuare con entusiasmo, in dissonanza questo pianeta provoca puritanesimo limitante e noie varie. Nella decima casa astrologica, quella del Capricorno, Nettuno armonico è segno di riflessività, regala pazienza in amore e ricerca continua del benessere. Il lavoro viene favorito, mentre in aspetto planetario di quadratura o opposizione, si riscontra una mancanza di autodeterminazione e di spirito d’iniziativa. In Acquario invece, questo pianeta sprigiona intuizioni preziose per far trovare una soluzione utile per superare i problemi che si incrociano lungo il cammino. E’ profondo il senso dell’amicizia, mentre in aspetto dissonante si riscontrano amicizie interessate e scandali in amore.

Infine nel domicilio astrologico dei Pesci, Nettuno regala chiaroveggenza, magnetismo in amore e comprensione per gli altri. Buoni i guadagni che arrivano senza difficoltà, mentre se leso questo astro causa emotività eccessiva e adulterio.