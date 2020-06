Urano, settimo pianeta del sistema solare, in Oroscopo rappresenta l’indipendenza, l’individualità, l’apertura ai cambiamenti. Ricevere questo pianeta nel segno o in aspetto planetario favorevole, significa rivoluzionare la solita routine in maniera imprevedibile. Di seguito le caratteristiche e curiosità di Urano.

Urano: ecco il suo significato in astrologia

In oroscopo, Urano rivoluzionario e anticonformista, risveglia le coscienze, abbatte i vecchi schemi di pensiero e apre nuove strade entusiasmanti. Esso rappresenta quindi la svolta per uscire fuori dagli schemi, anche facendo compiere dei “colpi di testa” originali e imprevedibili.

Se in amore questo pianeta fa sì che si abbattano tutte le barriere invisibili che limitano le emozioni, in ambito lavorativo si nota una certa genialità nell’individuare vie eccentriche per affermare le proprie idee. A questo pianeta infatti appartengono le scoperte all’avanguardia e il senso umanitario è spiccato e socievole, anche se rende i segni zodiacali che lo ricevono in transito, piuttosto insofferenti a qualsiasi limitazione. L’estremismo quindi è la parola d’ordine che avvia cambiamenti rivoluzionari, che compromettono le sfere vitali nel bene o nel male, a seconda dell’aspetto armonico o disarmonico di Urano. Dato infatti che questo pianeta rappresenta gli eccentrici, gli inventori, in aspetto sfavorevole può produrre insoddisfazione, un bisogno eccessivo di libertà e nervosismo.

Urano nei primi sei segni dello zodiaco

La trasformazione che attua Urano in ciascun segno zodiacale che lo riceve in transito, risulta lenta ma inesorabile. Si riscontra come in oroscopo questo pianeta, entrando in Ariete in aspetto astrale armonico, sprigioni una reattività che non conosce limiti. Così l’amore diventa intrepido e creativo, mentre in ambito lavorativo questo simbolo zodiacale assume un aspetto pioneristico e innovativo.

In aspetto dissonante, emerge invece una personalità incostante e i rapporti sentimentali diventano difficili. Per quanto riguarda il Toro, Urano in aspetto armonico anche se in caduta, garantisce un’ambizione che non fa arretrare nei confronti delle avversità. I colpi di fulmine rischiarano il cielo amoroso e sul lavoro, l’intuizione dà campo libero a nuove idee innovative.

Se leso, questo astro produce delusioni e irregolarità nei guadagni. Se invece è posizionato in Gemelli, porta con sé grandi opportunità ed è favorito lo spirito d’iniziativa. L’atteggiamento risulta ottimista e situazioni sentimentali fortunate sono garantite dalla presenza di questo astro che anche in ambito lavorativo, potenzia l’attività mentale in maniera geniale. Urano in quadratura o in opposizione apporta una volontà intermittente e noie varie. In Cancro, Urano si trova in posizione favorevole e regala intuizione, sensibilità in amore. In campo professionale eventi improvvisi possono sopraggiungere a modificare in positivo alcune situazioni stagnanti. Se in dissonanza, l’astro causa inquietudine e instabilità negli affetti.

Nella quinta casa astrologica, quella del Leone, si evince un’attività mentale straripante, ambiziosa e ottimista. Sorgono idee originali da investire in tutti i campi vitali, mentre in aspetto sfavorevole si acquista un atteggiamento chiuso e anarchico. Infine nel segno della Vergine, con aspetti positivi Urano produce grande abilità negli affari e fiuto nelle scelte amorose fortunate. Se leso, questo astro può causare decisioni sbagliate e insofferenza.

Urano in domicilio nella seconda sestina di segni zodiacali

In oroscopo e in Bilancia, Urano conferisce tanto fascino in amore, anche se la sfera sentimentale risente di una certa irrequietezza causata dall’eccessiva voglia di libertà. In ambito professionale, si punta alla propria affermazione basandosi sulle proprie forze.

Se leso, l’astro procura litigi e complicazioni in ogni settore. Per quanto riguarda lo Scorpione, Urano armonico garantisce intelligenza profonda, novità in amore e idee originali tutte da applicare in campo lavorativo per emergere. In opposizione o dissonanza, l’astro leso procura perdita di beni, violenza e sadismo. Nel segno zodiacale del Sagittario invece si riscontra una spiccata intuizione, ottime possibilità di riuscita in tutte le sfere vitali. Viene potenziato anche l’amore per l’avventura e la predisposizione ai viaggi, mentre in aspetto disarmonico possono scatenarsi delle instabilità e noie in ambito sentimentale. Nella decima casa astrologica dello zodiaco, quella del Capricorno, il pianeta Urano anche se armonico, produce difficoltà in ambito sentimentale e un’introversione che sfiora la misantropia.

Invece è favorita la genialità in ambito lavorativo. In aspetto dissonante, possono esserci dei ripensamenti in amore ed eccessiva testardaggine. In Acquario, Urano si trova in domicilio e acquista ampia capacità decisionale. Sono potenziati i lavori scientifici e quelli religiosi, mentre in ambito sentimentale un atteggiamento bizzarro e ambizioso fa portare avanti l’affermazione dei progetti amorosi con originalità. In opposizione o dissonanza, questo pianeta causa ribellione e desideri vani. Infine nel domicilio astrologico dei Pesci, Urano regala un atteggiamento sognante nei confronti dell’amore, magnetismo e grande intuizione in ambito lavorativo. Se leso, l’astro provoca passività e mancanza di logica.