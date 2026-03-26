Carlos Alcaraz ha nuovamente affrontato difficoltà nei primi due Masters 1000 della stagione, Indian Wells e Miami. Il giovane talento spagnolo non è riuscito a conquistare nessuno dei due titoli, confermando una tendenza già emersa nelle precedenti edizioni del Sunshine Double. A Miami, in particolare, Alcaraz ha interrotto il suo percorso ai sedicesimi di finale, sconfitto da Sebastian Korda. Queste prestazioni hanno sollevato interrogativi sulle cause di tale rendimento, con l'ex tennista americano Steve Johnson che ha avanzato un'ipotesi specifica.

Durante l'ultima puntata del podcast “Nothing Major”, Steve Johnson ha illustrato la sua teoria sulle recenti difficoltà di Alcaraz nei tornei statunitensi. Johnson ha suggerito che il rendimento dello spagnolo possa essere influenzato da fattori esterni al campo di gioco. "Carlos Alcaraz non sembrava sé stesso nel match con Korda. È piuttosto strano perché l’anno scorso ha avuto lo stesso problema durante il Sunshine Double. Non ha giocato bene né a Indian Wells né a Miami, e poi quest’anno è successo più o meno lo stesso", ha osservato Johnson. L'ex tennista ha poi aggiunto: "Forse ci sono troppe attività extra fuori dal campo per Carlos. Non lo so… ma durante Indian Wells e Miami so che giocava a golf ogni giorno".

Questa analisi suggerisce come le numerose attività collaterali possano aver inciso sulla concentrazione e sulle prestazioni del tennista.

Le Riflessioni sulle Motivazioni di Alcaraz

Johnson ha inoltre espresso una riflessione sulle motivazioni di Alcaraz in seguito al suo trionfo agli Australian Open. In quell'occasione, il giovane spagnolo aveva raggiunto un traguardo storico per la sua età. "Ha raggiunto qualcosa agli Australian Open quest’anno che nessuno aveva fatto alla sua età, quindi ora deve trovare un modo per riaccendere quella scintilla", ha dichiarato l'ex tennista americano. Questa considerazione implica che il successo ottenuto in un Major possa aver, in qualche modo, influenzato la "fame" di vittorie o la gestione delle energie nei tornei successivi, portando a una possibile diminuzione della spinta competitiva nelle competizioni meno recenti.

Il Dibattito sull'Impegno nel Doppio

Il tema delle attività extra campo e della gestione degli impegni è stato oggetto di discussione anche da parte di altri ex giocatori. Nello stesso podcast, John Isner ha evidenziato come l'assenza di Alcaraz dal tabellone di doppio a Indian Wells sia stata percepita come una delusione per i tifosi. "I think it’s a bummer for the fans not to see Alcaraz playing doubles", ha affermato Isner. Anche Johnson ha espresso sorpresa per questa scelta: "I am surprised Alcaraz isn’t playing… that doesn’t make any sense to me". Queste osservazioni convergono nell'indicare che, almeno per il momento, Alcaraz sembra prediligere una concentrazione esclusiva sui tornei di singolare, posticipando un eventuale impegno più costante nel doppio a una fase successiva della sua carriera.