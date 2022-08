In queste ore, la Juventus sarebbe al lavoro per arrivare a Leandro Paredes. Al momento non sarebbe arrivata la tanto attesa fumata bianca. Ma presto l'affare potrebbe sbloccarsi definitivamente visto che l'allenatore del Paris Saint - Germain, Christophe Galtier, in conferenza stampa, ha parlato proprio del futuro di Leandro Paredes: "Paredes non sarà nel gruppo per la partita di domani, ha trovato l’accordo con la Juventus". Dunque, l'allenatore del PSG ha confermato che l'argentino avrebbe un accordo con i bianconeri e per questo motivo avrebbe la testa altrove.

Adesso si aspetta solo che la Juventus e il Paris Saint - Germain trovino l'accordo definitivo.

Nodo obbligo di riscatto

Al momento, il nodo tra la Juventus e il Paris Saint - Germain per Leandro Paredes sarebbe legato alla formula di trasferimento. I bianconeri vorrebbe un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni. Il Paris Saint - Germain accetterebbe queste condizioni ma vorrebbe che le condizioni affinché si verifichi l'obbligo siano facilmente raggiungibili. Mentre la Juventus vorrebbe delle condizioni un po' più difficili da raggiungere. Adesso si aspetta solo che le due società si mettano d'accordo. Il calciatore, dunque, resta in attesa e non sarà convocato per il prossimo impegno di Ligue 1 con il PSG.

Inoltre, Romeo Agresti, tramite Twitter, avrebbe rivelato che l'Arsenal si sarebbe fatto avanti proprio per Paredes ma il calciatore avrebbe rispedito al mittente la proposta del club inglese: "Sondaggio forte nelle ultime ore dell’Arsenal per Paredes, ma il giocatore - come spiegato da Galtier in conferenza - vuole la Juve", ha scritto il giornalista ed esperto di mercato.

Dunque, le prossime ore, saranno decisive per capire se arriverà la fumata bianca tra la Juventus e il Paris Saint - Germain.

Sondaggio forte nelle ultime ore dell’#Arsenal per #Paredes, ma il giocatore - come spiegato da Galtier in conferenza - vuole la #Juve: ore decisive per il futuro del centrocampista argentino 🔥🇦🇷@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) August 30, 2022

Arthur resta in uscita

Se per il mercato in entrata, la Juventus lavora per arrivare a Leandro Paredes in uscita resta Arthur.

Il brasiliano è fuori dal progetto bianconero e si sta cercando la giusta soluzione. Al momento per Arthur una delle ipotesi sarebbe quella dello Sporting Lisbona. Ma il club bianconero dovrebbe pagare l'intero ingaggio del brasiliano. La destinazione Sporting Lisbona sarebbe gradita ad Arthur e adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione. Inoltre, per il brasiliano ci sarebbe stato un timido sondaggio del Nizza. Adesso mancano poche ore alla chiusura del mercato e la sensazione è che la Juventus farà di tutto per trovare un soluzione giusta per cedere Arthur visto che è fuori dal progetto tecnico di Massimiliano Allegri.