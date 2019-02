Annuncio

Sarebbero Pasquale Tridico come commissario e Francesco Verbaro in qualità di subcommissario i due nuovi vertici dell’Inps individuati grazie ad un accordo sottoscritto da Lega e Cinque Stelle. La formalizzazione potrebbe avvenire oggi stesso durante la prossima seduta del Consiglio dei Ministri.

A tal proposito, con un post sulla pagina Facebook del gruppo parlamentare (Senato) di Forza Italia, l’avvocato e professoressa universitaria bolognese Anna Maria Bernini, si è scagliata contro l’esecutivo gialloverde per la decisione di nominare Pasquale Tridico alla presidenza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps).

Bernini: ‘Tridico altro non è che l’ideologo del reddito di cittadinanza’

Secondo l’ex ministro delle politiche europee, la Lega avrebbe disatteso nuovamente le aspettative di tutta la coalizione di centrodestra, dal momento che non starebbe riuscendo ad arginare le politiche pentastellate di sottosviluppo e di decrescita infelice, dandogliela vinta nuovamente al vicepremier Luigi Di Maio.

Infatti, per la Bernini, il professor Pasquale Tridico altro non sarebbe che l’ideologo per eccellenza della misura del reddito di cittadinanza. E quindi c’è da aspettarsi che adesso il cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle venga definitivamente blindato e confermato dal successore alla presidenza dell’Inps di Tito Boeri.

‘Farà di tutto affinché le promesse dei 5S vengano realizzate’

Per la capogruppo al Senato di Forza Italia, il nuovo commissario dell’Inps, d’ora in avanti, farà di tutto affinché vengano tradotte in realtà le promesse elettorali del Movimento 5 Stelle. Infatti Pasquale Tridico sarebbe uno degli esponenti ispiratori del reddito di cittadinanza. Per la Bernini, lui è convinto di poter rispettare le regole europee, espandendo la spesa statale in disavanzo.

Per la Presidente dei Senatori di Forza Italia, con la sua nomina, si potrebbe inoltre correre il rischio che le pensioni degli italiani non siano più al sicuro e questo al solo scopo di veder realizzate le promesse funamboliche dei Cinque Stelle.

A questo proposito, infatti, Anna Maria Bernini ha dichiarato che aver nominato presidente dell’Inps una persona come Pasquale Tridico significa far collaudare la misura finanziaria del reddito di cittadinanza al progettista per eccellenza, un po’ come se saltasse in mente a qualcuno di "mettere Dracula alla massima carica dell’Avis".